Salió de vacaciones en Estados Unidos y al volver su casa había sido demolida por error

La sorpresiva situación ocurrió en Georgia, Estados Unidos. Durante sus vacaciones, Susan Hodgson, la víctima de esta situación, recibió una llamada de su vecino que la alertó de algo extraño: una empresa de demolición había llegado a tirar abajo una casa de su propiedad. Al arribar al lugar, se encontró con la vivienda totalmente destruida. Según descubrió luego, todo se trató de un error de los operarios de la compañía.

El inconveniente, que fue relatado por la mujer a AP, ocurrió durante un viaje que tuvo que ser finalizado intempestivamente. Susan poseía una casa familiar en Atlanta desde hace décadas. A pesar de que no estaba habitada, la propiedad estaba en buenas condiciones y tenía sus pagos al día. Por ese motivo, al vecino de la mujer le llamó la atención ver que iba a ser demolida.

Tras avisar a su vecina y ver que no había autorización para realizar esta tarea, el hombre se acercó a hablar con el empleado a cargo de la operación. En aquel momento, recibió un trato desagradable y no fue escuchado, según relató a Fox News. Sin dudar, el equipo continuó con su tarea y la vivienda fue destruida.

Una demolición por error, el sorpresivo caso ocurrido en Estados Unidos

A pesar de que el trabajo estaba casi finalizado, un familiar de Susan, que había sido avisado por su pariente de esta situación, se acercó al lugar de la casa y le pidió al operario ver el permiso para realizar esa acción. Al mirarlo, el hombre dijo que estaba en la dirección equivocada, ordenó detener la demolición y se fue.

Una estadounidense encontró su casa demolida al volver de vacaciones Foto: Gentileza Fox News

En diálogo con la mencionada cadena, Susan detalló que, a pesar de estar deshabitada y tapiada hace quince años, la casa tiene el césped prolijo y el exterior ordenado. Además, todos los impuestos están pagos, por lo que no había razón para llevar a cabo cualquier acción sobre la propiedad sin autorización. Hasta el momento, la empresa responsable de la demolición, llamada You Call It, We Haul It, expresó que comenzó a investigar el hecho, pero aún no se comunicó con la damnificada.