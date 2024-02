Salió de prisión en EE. UU., pero de camino a casa sucedió algo que lo hizo reingresar

Luego de cumplir su condena y ser liberado de prisión, un hombre robó un camión que transportaba 10 Chevrolet C8, valuado en más de US$1'000.000, en el camino a su casa y volvió a ser detenido por las autoridades, frente a quienes argumentó que solo se llevó el vehículo debido a que necesitaba un transporte hacia su hogar.

La realidad supera a la ficción en cada género existente, y es por eso que diversas historias hilarantes que parecen sacadas de un guion tienen lugar frecuentemente en la vida cotidiana. El condado de Arizona, al sur de Estados Unidos, fue escenario de una de ellas en los últimos días.

En un episodio inusitado, un criminal que cumplió su condena y regresaba a su casa decidió robar un camión que cargaba diez vehículos de lujo modelo Corvette de la marca Chevrolet, por lo que su estadía fuera de la cárcel no duró mucho tiempo.

Facebook Twitter Linkedin

El camión transportaba diez modelos de Corvette, de la marca Chevrolet, valuados en más de US$1.000.000. Foto: Oficina de Policía del Condado de Cochise

Cómo volvió a la cárcel de Estados Unidos

Oriundo de Lawton, Oklahoma, de 23 años de edad, Isaiah Walker agredió al camionero que cuidaba el vehículo en Loves Truck Stop, cerca de la ruta interestatal 10 en Wilcox, y se marchó conduciendo.

De acuerdo a la información brindada por la Oficina de Policía del Condado de Cochise, que recogió el medio Fox News, Walker le habló de un modo pasivo a la víctima en primer lugar para luego arrojarlo afuera del vehículo cuando vislumbró un segundo de distracción.

Ante los extraños movimientos del camión, un oficial de policía le ordenó detenerse, pero el conductor no hizo caso y se dio a la fuga a alta velocidad. Sin embargo, más adelante en el camino, no le quedó opción y se entregó. Frente a las autoridades, el ladrón alegó que no robó el camión por los autos alojados allí, sino porque necesitaba transporte hacia su casa.

Entre sus antecedentes, Walker contaba con cargos de delitos graves, incluido robo y once cargos de robo de medios de transporte, entre otros, por los que había estado preso en Arizona. Finalmente, el camión fue devuelto a su propietario sin daño alguno.