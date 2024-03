Salió de EE. UU. y volvió a su país gracias a un camino migratorio poco explorado

muchos inmigrantes tardan años en volver a ver a sus familias, pues saben que si salen de la nación norteamericana, les será difícil volver. Pero hay distintas figuras a las que pueden acceder tal como mostró un hombre en TikTok. Para poder salir y entrar libremente de Estados Unidos es necesario contar con un estatus migratorio legal. Ya sea tener una visa de turista y salir tras un periodo breve de tiempo o ser residente permanente para poder viajar al extranjero y regresar a la unión americana sin problemas. Por esa razón es quePero hay distintas figuras a las que pueden acceder tal como mostró un hombre en TikTok.

A través del perfil @jackieegranados se publicó un video en la red social de videos cortos con el mensaje: "Mi esposo regresó a México después de 17 años con Advance Parole", acompañado con una bandera del país latinoamericano.

En el clip de solo 58 segundos se puede ver a un hombre llegando al aeropuerto de México y después acudir con varios de sus familiares para darles la sorpresa de que estaba de regreso. Todos lo reciben con emoción, abrazos, lágrimas y risas. Finalmente se observa un brindis de todos reunidos.

El video ha enternecido las redes sociales, tiene más de 138.000 'me gusta' y muchos comentarios. Varios de los usuarios compartieron cuál es su situación, muchos dijeron que no han podido regresar a sus países porque no cuentan con el estatus migratorio necesario para salir de Estados Unidos.

Incluso algunos más compartieron que no pudieron lograrlo y que después de haber perdido a su familia, ya no tienen a qué volver. Precisamente por ello es que muchos felicitan al hombre por haber tenido la oportunidad de reunirse con sus seres queridos.

Pero, ¿qué es el Advance Parole y quiénes pueden solicitarlo?

Advace Parole o Permiso anticipado en Estados Unidos

Viajar fuera de Estados Unidos puede ocasionar problemas a los extranjeros que se encuentran en proceso de ajustar su estatus o solicitar una visa de inmigrante, por ejemplo como refugiados y asilados, pues, a su regreso, podrían ser declarados como inadmisibles o recibir un rechazo a su solicitud. Es por eso que existe la figura de Advanced Parole o Permiso anticipado.

De acuerdo con la página de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), los extranjeros que tienen solicitudes pendientes para ciertos beneficios de inmigración pueden solicitar un Permiso anticipado para salir de Estados Unidos y regresar.

Para este trámite es necesario presentar el formulario I-131 o Solicitud de documento de viaje. Los costos varían de acuerdo con el tipo de estatus migratorio que se está tramitando, así como la edad, pero en general van desde los US$105 hasta los US$660 y tarda alrededor de tres meses en procesarse.

Hay que señalar que esta figura no está disponible para ciertas personas, por ejemplo, para quienes ingresaron a Estados Unidos con visa K-3, es decir esposos de ciudadanos estadounidenses; K-4 es decir hijos de ciudadanos; H-1B, es decir visas de profesionales; o L-1 de transferencia entre empresas. Tampoco está disponible para aquellos que están en un proceso de deportación o expulsión.

Finalmente las autoridades advirtieron que el Advance Parole no garantiza la admisión a Estados Unidos, los extranjeros con Permiso anticipado todavía estarán sujetos al proceso de inspección que normalmente realiza la CBP en el puerto de entrada.