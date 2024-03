Salieron de Estados Unidos por error y no tenían papeles; esto hicieron para volver

Estados Unidos tiene estrictas leyes con respecto a los extranjeros que pueden ingresar a su territorio. Aquellos que salen y entran de la nación norteamericana necesitan de un permiso, visa o pasaporte estadounidense, pero algunos, por despistados, podrían terminar teniendo problemas con migración. Esta es la historia de un grupo de amigos que salieron del país por error sin papeles. Todos saben que. Aquellos que salen y entran de la nación norteamericana necesitan de un permiso, visa o pasaporte estadounidense, pero algunos, por despistados, podrían terminar teniendo problemas con migración. Esta es

A través de su cuenta en TikTok, @susmeoswaldo_ compartió la historia de cómo al lado de sus amigas salió de EE. UU. sin papeles. En la imagen se puede ver al grupo de amigos, cuatro mujeres y un hombre en un auto que, dijeron, era rentado, y están intentando cruzar la frontera.

Con ese objetivo en mente, siguieron su camino y no se percataron que estaban llegando a México. En un siguiente video explicaron qué fue lo que sucedió. Decidieron rentar un auto y, quien conducía, escribió "Tijuana" en el GPS, sin imaginar que efectivamente terminarían saliendo del país. La intención de la conductora era salir de Estados Unidos caminando y regresar caminando pues, aunque cuenta con una visa de estudiante , necesitaba "activarla".

Aunque quisieron regresar, el camino ya no se los permitió. Consideraron la posibilidad de bajar del auto, debido a que una de las jóvenes no cargaba con sus papeles, pero una de las chicas decidió ir al baño. En el lugar, los oficiales la reprendieron porque, le informaron, se trataba de una zona federal y le preguntaron qué era lo que hacía ahí. Cuando le explicaron que no traían papeles y que por esa razón no querían salir de Estados Unidos, les hicieron saber que ya se encontraban en México.

Cuando le dieron más detalles al oficial acerca de lo que estaba sucediendo este les dijo que, dado que el auto que llevaban era rentado, iba a tener que confiscarlo, debido a que no podían salir de Estados Unidos en el vehículo. Afortunadamente, les dijeron que no era una situación poco común, por lo que comprendían lo que pasaba.

Finalmente todos se reunieron en el auto y les dijeron que lo único que podían hacer era volver a San Isidro, contar a los oficiales de migración lo que había sucedido y "rezar" para que los dejaran entrar. Además, les dijeron que si les tocaba un guardia accesible, los dejaría pasar únicamente con la fotografía de su visa.

¿Cómo conseguir un regresar a Estados Unidos sin papeles?

Ante la situación, la única solución que encontraron fue que, quienes sí traían papeles, entraran nuevamente a Estados Unidos y fueran por la visa de quienes no la habían cargado. Regresaron a San Isidro y tuvieron que esperar dos horas en la fila, mientras estaban angustiados debido a que no sabían qué es lo que iba a suceder.

Se sabe que, una vez que llegaron a la frontera, dos de ellos pudieron pasar sin mayores problemas, pero dos de las jóvenes sí tuvieron que acercarse con las autoridades para explicar lo sucedido. Obviamente, todos pudieron resolver la situación y continúan estudiando en Estados Unidos.