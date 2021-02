Propuesta de salario mínimo de Biden recibe duro golpe en el Congreso

La Cámara de Representantes está lista para aprobar el proyecto de estímulo para el covid-19 de US $1,9 billones de Joe Biden, pero una resolución presentada el jueves por la noche por una funcionaria del Senado dio un duro golpe a las perspectivas de que la legislación final incluya un aumento en el salario mínimo de Estados Unidos a US $15 por hora.



(En contexto: Joe Biden quiere duplicar el salario mínimo en Estados Unidos)

La votación del viernes en la Cámara acercará a la mayoría de los estadounidenses a recibir pagos de ayuda de US $1.400 y presentará medidas al Senado, donde los desacuerdos entre los demócratas sobre el salario mínimo habían sido el mayor obstáculo para convertir en ley el plan de ayuda para mitigar los efectos de la pandemia.



Sin embargo, la asesora parlamentaria independiente del Senado Elizabeth MacDonough descubrió que la disposición salarial no calificaba para la acción bajo la reconciliación presupuestaria, un procedimiento acelerado que permitiría a los demócratas aprobar el estímulo con solo 50 votos en el Senado, dividido equitativamente.



Los demócratas aún no tienen un enfoque unificado para lidiar con la decisión del salario mínimo. Si bien Biden pidió al Congreso que apruebe "rápidamente" el proyecto de ley de ayuda, los progresistas instan a los demócratas a anular la resolución de la asesora parlamentaria o librar una batalla por las sanciones tributarias para forzar salarios más altos.



(Le puede interesar: Biden ordena un bombardeo en Siria contra milicias proiraníes)



Eso aumenta el potencial de disputas que retrasan la aprobación del Senado del paquete de estímulo más amplio. El salario mínimo de US $15 había sido un punto de campaña para los demócratas progresistas y el líder del Comité de Presupuesto del Senado, Bernie Sanders, propuso de inmediato una solución alternativa para aumentar el salario de los trabajadores de menores ingresos.



"Trabajaré con mis colegas en el Senado para avanzar con una enmienda a fin de reducir las deducciones fiscales a las grandes y rentables corporaciones que no pagan a los trabajadores al menos US $15 por hora y proporcionar a las pequeñas empresas los incentivos que necesitan para aumentar los salarios", dijo Sanders en un comunicado.



"Esa enmienda debe incluirse en este proyecto de ley de reconciliación".



El presidente del Comite de Finanzas del Senado, Ron Wyden, también respaldó la idea de una multa fiscal para las grandes corporaciones "que se niegan a pagar un salario digno".



(En otras noticias: Piden a Biden priorizar protección de líderes en relación con Colombia)



El asesor económico de la Casa Blanca, Brian Deese, dijo el viernes en MSNBC que la Administración "hablará esta mañana y en los próximos días" con los líderes del Congreso para "averiguar la mejor manera" de proceder con un aumento del salario mínimo y, al mismo tiempo, avanzar en el proyecto de ley de ayuda.



El uso de incentivos fiscales puede abordar una de las principales quejas de los opositores a aumentar el salario mínimo a US $15 por hora: que sería oneroso para las pequeñas empresas. También puede ser una forma de atraer a los demócratas del Senado que han expresado su oposición a elevar el salario mínimo a nivel nacional y cuyos votos son necesarios para aprobar la legislación frente a la oposición republicana unificada.



Sin una maniobra tributaria, los demócratas probablemente tendrían que tratar de lograr la aprobación del aumento salarial a través del proceso legislativo ordinario, que requeriría los votos de 10 republicanos para alcanzar el umbral de 60 para cortar el debate.



BLOOMBERG

Lea también

- Emma Coronel fue espiada en su boda con 'El Chapo' y en su Instagram

- EE. UU. aprueba almacenamiento de vacunas Pfizer a temperatura normal

- Críticas a colegio católico que rechazó a hijos de mujer con OnlyFans