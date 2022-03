Cinco personas fallecieron este lunes por la tarde en un tiroteo perpetrado en el interior de una iglesia ubicada en la localidad de Arden-Arcade, perteneciente al condado de Sacramento (California, Estados Unidos).



El autor de los hechos es un padre de 39 años que disparó hasta matar a sus tres hijas -de 9, 10 y 13 años, respectivamente- antes de suicidarse con la misma arma, según informaron desde la oficina del 'sheriff' del condado de Sacramento.

La cuarta víctima es un miembro de la iglesia que acompañaba a la familia dentro del templo, y aún resta por conocerse si existía algún tipo de relación personal entre el asesino y esta persona.



Por su parte, la madre de las niñas está viva y continúa colaborando con la Policía, a quienes informó que ya había presentado una orden de alejamiento contra el padre, según comunicaron las autoridades.



El suceso ocurrió en torno a las 17:07 hora local (1:07 GMT del martes), cuando otro trabajador de la iglesia escuchó las detonaciones provenientes del interior del edificio.



Ahora la Policía también está investigando si hay alguna vinculación de la familia con el templo religioso donde se han producido los hechos mientras continúa buscando testigos.



Tiroteo en EE. UU. Foto: AFP

Asimismo, las autoridades desplegaron un importante dispositivo policial, acordonaron la zona y revisaron las cámaras de vigilancia de la iglesia.



“Otro acto de violencia armada sin sentido en América, esta vez en nuestro patio trasero. En una iglesia con niños dentro. Absolutamente devastador”, tuiteó el gobernador de California, Gavin Newsom, tras el trágico suceso.



Los tiroteos, particularmente en escuelas, centros comerciales o lugares de culto, son un mal recurrente en Estados Unidos que los sucesivos gobiernos no han podido detener, en particular debido a las disposiciones de la Constitución que protegen el derecho de los ciudadanos estadounidenses a portar un arma.



La violencia armada ha aumentado desde el inicio de la pandemia en el país. Más de 44.000 personas murieron por esa causa en 2021, la mayoría por suicidios, según el sitio web Gun Violence Archive



EFE

