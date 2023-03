Una colombiana de 43 años acaba de hacer historia en Miami (Estados Unidos) al convertirse en la primera persona hispana y la primera mujer en lograr una silla en la comisión de esa ciudad de Florida en representación del distrito dos.



Su nombre es Sabina Covo Juan que, aunque nació en Medellín porque su papá estaba haciendo la especialización de dermatología en la Universidad de Antioquia, desde muy pequeña vivió en Cartagena, al punto que aún conserva el acento costeño casi intacto.

Sabina Covo, la primera hispana en llamar a la Comisión de Miami. Foto: Oficina Sabina Covo

El pasado lunes, Covo logró imponerse ante otros doce candidatos en una elección especial en la que no contó con el apoyo del alcalde de la ciudad, Francis Suarez, ni los otros cuatro comisionados. Además, fue fuertemente atacada por su origen colombiano al calificarla de izquierdista y petrista a pesar de haber trabajado en la campaña presidencial de Federico Gutiérrez en Estados Unidos.



Su triunfo fue calificado por el exalcalde de Miami Tomas Regalado como un “maremoto político” que desafía el poder del actual alcalde y demás comisionados. EL TIEMPO habló con la nueva comisionada sobre su elección y los retos en su nuevo trabajo.



¿Quién es Sabina Covo?

Estudié en la Universidad Internacional de la Florida. He sido periodista de radio, prensa y televisión por 23 años. Trabajé como portavoz del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de la Florida, soy escritora, empresaria, además de esposa, madre de tres hijos de 14, 10 y 2 años y ahora comisionada del distrito dos.

¿Cuándo le empezó a interesar la idea de entrar en la política?

Mientras estaba en el Departamento de Agricultura me comencé a preparar. Yo sabía que en algún momento de mi vida quería ser funcionaria pública, solo que estaba buscando la oportunidad correcta. Así que cuando el comisionado Ken Russell dejó su silla antes de terminar su periodo para postularse al Congreso mis consultores me recomendaron que me presentara a esta elección especial. Ahora debo trabajar muy fuerte estos meses por mis constituyentes para ganar la elección de noviembre.

¿Qué comunidades incluye su distrito y cuáles son los principales retos que enfrenta allí?

Es un distrito costero que incluye Brickell, el downtown de Miami, Coconut Grove, Edgewater y Morningside. El problema que tiene mi distrito, a diferencia de otros, aunque a la vez es un beneficio, es que es super-diverso. Cada uno de los barrios tiene necesidades diferentes. Nosotros lo que compartimos, básicamente, son problemas que tiene la ciudad en general. Por ejemplo, hay mucho tráfico, que no tenemos un transporte público correcto, que tenemos que ser más resilientes y proteger las costas contra el cambio climático. Como bien sabes tenemos una temporada de huracanes que dura seis meses del año. Adicionalmente, tenemos un problema de acceso a vivienda asequible, especialmente para profesionales y personas de ingresos medios. Todos estos temas van a estar en la mesa durante este año, porque los constituyentes esperan resultados.

¿Y cuál es el plan entonces?

Vamos a tener tres personas que atiendan las necesidades específicas que tienen los barrios. Mi distrito tiene un problema de infraestructura, la ciudad de Miami creció exponencialmente, pero las calles no son del tamaño adecuado para la cantidad de gente que tenemos, no tenemos suficientes policías ni bomberos, para la cantidad de personas que han llegado, ni para los edificios que se han construido. Entonces hay una prioridad de planeación urbana que hay que arreglar urgentemente. Mi juramentación es el sábado al mediodía y empezaré a trabajar el lunes, debo seleccionar mi equipo, aunque conservaré parte de las personas que estaban allí. Tenemos la primera sesión legislativa el 9 de marzo, con una agenda muy importante.

Hasta este momento no ha contado con el apoyo del alcalde Suarez y de los demás comisionados, ¿cómo va a manejar esta situación?

Creo que la comunidad me conoce lo suficiente para saber que soy una persona sumamente diplomática, pero con un carácter firme y ya me felicitaron todos los comisionados y el alcalde.



ANA MARÍA JARAMILLO

PARA EL TIEMPO

MIAMI