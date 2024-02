¿Sabía que en Miami está la fuente de corriente para suministrar internet a toda Latam?

Estamos tan acostumbrados a tener acceso a internet que pocas veces nos detenemos a reflexionar acerca de todo lo que tiene que ocurrir detrás para que podamos acceder a nuestro correo electrónico, redes sociales, información, y todo tipo de herramientas digitales que nos facilitan el día a día. Quizá no lo sepa, pero es muy probable que para poder haber ingresado a este artículo, haya sido necesario el trabajo del "cerebro" que brinda internet a prácticamente toda América Latina y se encuentra en Miami, Florida.

Se calcula que el 90 por ciento de las comunicaciones de internet que se realizan en América Latina pasan por esta ciudad del sur de Florida. No importa si está utilizando los datos de su celular o el internet de su casa o trabajo, la mayoría de los proveedores utilizan los cables submarinos que terminan en un edificio ubicado en Miami.

A simple vista, estos edificios llaman la atención por las esferas gigantes en sus techos, pero, de acuerdo con un artículo de BBC, dentro se encuentra el Network Access Point de las Américas (NAP, por sus siglas en inglés), es decir, uno de los mayores centros de datos del mundo que es manejado por la compañía Equinix.

Considerando su enorme importancia, este edificio cuenta con altas medidas de seguridad para evitar la intrusión de personas no autorizadas. Pero no solo eso, también está totalmente diseñado para resistir a desastres naturales, incluso un huracán categoría 5, la más poderosa en la actualidad, gracias a sus paredes de 43 centímetros de grosor.

La enorme fortaleza de Miami que lleva internet a Latinoamérica

Si bien para poder acceder a internet en el mundo se utilizan cientos de cables submarinos de fibra óptica que son manejados por múltiples empresas de telecomunicaciones a nivel global, estas requieren de puntos de interconexión consideradas como neutrales, que son precisamente los centros de datos como el que se encuentra en Miami.

BBC tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones de NAP a las que únicamente se puede ingresar con invitación. Además, compartieron, se debe pasar por cinco filtros de seguridad para acceder hasta el lugar donde se encuentra el "cerebro" que brinda interconexión a la región.

La mayoría de las comunicaciones digitales en Latinoamérica pasan por Miami. Foto: iStock

En el edificio de seis pisos los guardias portan armas, y en la zona de mayor seguridad únicamente puede ingresar una persona, pero antes se necesaria la lectura de la palma de la mano para autorizar la entrada, esto con la intención de evitar que alguna acción, ya sea deliberada o accidental, pueda interrumpir el servicio digital.

No obstante, se aclara que en este lugar no se hace una gestión de la información que llega, es decir, que los empleados no pueden leer el contenido de los mensajes de los usuarios o ver su información financiera, únicamente están pendientes de que todo funcione sin interrupción.

Otro detalle interesante de este lugar, que fue abierto en 2001, es que, dado que las máquinas generan calor, está equipado con 27 enormes unidades de aire acondicionado para que la temperatura se mantenga en alrededor de 20 grados centígrados y así garantizar la operación normal de los equipos.