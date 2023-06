El Tribunal Municipal de Moscú rechazó este jueves un recurso contra la prolongación de la prisión preventiva hasta finales de agosto dictada en mayo pasado para el periodista de The Wall Street Journal (WSJ) Evan Gershkovich, acusado de espionaje.



(Lea aquí: Rusia buscaría asesinar, en territorio estadounidense, a espía ruso que informaba a FBI)



En su resolución, la corte dejó sin cambio la decisión del tribunal del distrito de Lefórtovo del pasado 23 de mayo, que extendió hasta el próximo 30 de agosto la medida cautelar de prisión preventiva contra Gershkovich.

La defensa del periodista, de 32 años, había argumentado que podrían haberse adoptado medidas que no incluyeran su permanencia en prisión. Es la segunda vez que el Tribunal Municipal de Moscú rechaza un recurso de la defensa de Gershkovich para su excarcelación.



Los padres del periodista no pudieron estar presentes durante la vista del recurso, ya que el proceso ha sido declarado secreto, pero pudieron hablar con él cuando los magistrados se retiraron a deliberar, según la agencia Interfax. La embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynne Tracy, también acudió a la corte, si bien no pudo hablar directamente con el periodista.

Evan Gershkovich es acusado por la justicia rusa de espionaje. Foto: EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

"Nos decepcionó mucho la denegación de su apelación", señaló la diplomática, que además denunció que, en violación de la Convención Consular entre Rusia y Estados Unidos, Moscú ha denegado las solicitudes de acceso consular de la embajada en tres ocasiones desde que Tracy visitó la última vez a Gershkovich en abril pasado.



"No obstante, hoy en la sala del tribunal, Evan siguió mostrando una fuerza y una resiliencia notables en estas circunstancias tan difíciles", recalcó la embajadora. Reiteró que el corresponsal del WSJ "es un periodista inocente que estaba realizando actividades periodísticas y ha sido detenido indebidamente".



"Tal diplomacia de rehenes es inaceptable y hacemos un llamamiento a la Federación Rusa para que lo libere, así como a Paul Whelan, otro ciudadano estadounidense que ha sido detenido injustamente", recalcó.



El antiguo infante de Marina fue condenado en 2020 en Rusia a 16 años de cárcel por espionaje. Gershkovich a su vez fue detenido a fines de marzo pasado en Yekaterimburgo, ciudad en los Urales, y el 7 de abril fue acusado formalmente de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).



Según el FSB, el periodista "recopilaba por encargo de la parte estadounidense informaciones secretas sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso".



Las autoridades estadounidenses y The Wall Street Journal han negado las acusaciones de las fuerzas de seguridad rusas contra el periodista y han exigido su liberación inmediata. Mientras, el Ministerio de Exteriores ruso y el Kremlin han llamado a Washington a no politizar el caso y dejar que la Justicia siga su curso.



EFE