Rusia cita a embajador de EE. UU. por injerencia en los asuntos internos

El Ministerio de Exteriores de Rusia citó este viernes al embajador de Estados Unidos, John Sullivan, por la injerencia en los asuntos internos de este país en vísperas de las elecciones legislativas.

Sullivan fue recibido por el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, quien le aseguró que Moscú "dispone de pruebas irrefutables sobre la violación de la legislación rusa por parte de los gigantes digitales estadounidenses".



Dicha injerencia se habría producido "en el marco de los preparativos y celebración de las elecciones a la Duma" o cámara de diputados del 19 de septiembre. "Al respecto, se le dijo que es categóricamente inadmisible la injerencia en los asuntos internos" de Rusia, señala el comunicado de Exteriores.



Rusia ha criticado en los últimos meses a gigantes estadounidenses como Google, Facebook y Twitter por incumplir la legislación rusa en relación con la publicación de contenido prohibido, como pornografía infantil e instrucciones para el suicidio, o extremista.



En particular, dichas plataformas publicaron los llamamientos del encarcelado opositor ruso, Alexéi Navalni, a protestar contra el Kremlin. Por ese motivo, dichas compañías fueron amonestadas y multadas.



El regulador de comunicaciones en Rusia, Roskomnadzor, bloqueó esta semana la web de Navalni "Voto Inteligente" e instó a Google a cumplir con esa medida. Además, llamó a las grandes corporaciones informáticas extranjeras a no interferir en las elecciones legislativas rusas.



A principios de año las autoridades rusas ralentizaron Twitter debido al incumplimiento sistemático de la red social de los llamamientos a retirar contenido prohibido.



A finales de junio el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que Moscú no bloqueará las redes sociales extranjeras, pero les exigirá cumplir a rajatabla la ley y tomará medidas para limitar su velocidad en caso de reincidencia.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reconoció esta semana los riesgos de injerencia extranjera en los comicios, en los que el partido del Kremlin, Rusia Unida, cuenta con una intención de voto por debajo del 30 %.



Las relaciones entre Rusia y EE. UU. se encuentra en su momento más bajo desde el fin de la Guerra Fría, pero la cumbre de junio en Ginebra entre Putin y el presidente estadounidense, Joe Biden, frenó el drástico deterioro de esos lazos.EFE