Rusia aumentó su presencia en la frontera con Ucrania con al menos “7.000 militares”, algunos de ellos llegando este miércoles, aseguró un alto funcionario de la Casa Blanca, quien calificó de “falso” el anuncio de Moscú de una retirada de fuerzas.



(Le puede interesar: Rusia no quiere una guerra: Vladimir Putin)

“Ayer el gobierno ruso anunció que estaba retirando tropas de la frontera con Ucrania (...), pero ahora sabemos que eso es falso. De hecho, hemos confirmado que en los últimos días Rusia ha incrementado su presencia a lo largo de la frontera ucraniana de hasta 7.000 soldados, algunos de los cuales llegaron hoy”, dijo el alto funcionario a los periodistas, que pidió el anonimato.



(Además lea: Inteligencia de EE. UU. teme que Rusia esté lista para atacar a Ucrania)



Moscú puede “en cualquier momento” lanzar una operación que le serviría de pretexto falso para invadir Ucrania”, prosiguió.



“Rusia dice querer encontrar una solución diplomática, pero sus acciones indican lo contrario, señaló.



El alto funcionario considera que esta operación en búsqueda de un pretexto podría tomar diferentes formas, como “una provocación en la región de Donbás, o una falsa incursión” en territorio ruso.



(Lea también: ‘Estamos preparados para escenarios distintos a la diplomacia’: Biden)



Habrá “más noticias falsas de los medios estatales rusos en los próximos días”, anticipó. “Esperamos que el mundo esté listo”.



En la mañana, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que no ha visto “un retiro significativo” de tropas rusas de las fronteras con Ucrania a pesar de los anuncios de Moscú.



(No deje de leer: ¿Por qué la Otán dice que no ve desescalada de Rusia en Ucrania?)



En paralelo, otro destacado funcionario de la Casa Blanca anunció que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunirá el sábado con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al margen de la Conferencia de Seguridad en Munich.



AFP