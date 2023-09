Rupert Murdoch anunció este jueves que se retira como presidente del conglomerado de medios de comunicación Fox. Así, el magnate deja las riendas del negocio a su hijo Lachlan.



Según las palabras que Murdoch escribió para sus empleados al anunciar la noticia,

"es el momento adecuado para asumir diferentes roles, sabiendo que tenemos equipos verdaderamente talentosos".



El australiano nacionalizado estadounidense, de 92 años, mantendrá un puesto de presidente emérito, según The New York Times.

Cadena de noticias Fox. Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE

"Durante toda mi vida profesional, he estado involucrado diariamente con noticias e ideas, y eso no cambiará", escribió Murdoch a sus empleados.



De esta manera, Lachlan Murdoch será el único presidente de Fox Corporation y Fox News. Su padre lo describió como "un líder apasionado y con principios".



Por su parte, Lachlan llenó de elogios a su papá y comunicó que le agradece su visión, su espíritu pionero, su firme determinación y el legado perdurable que deja a las empresas que fundó y a las innumerables personas a las que ha influido.

Durante 68 años, Rupert Murdoch ha estado al frente de su conglomerado. Foto: Efe

"Estamos agradecidos de que ejerza como presidente emérito y sabemos que seguirá proporcionando valiosos consejos a ambas empresas”, dijo Lachlan, el ahora jefe del imperio de medios de comunicación.



Rupert Murdoch entró en el negocio de los periódicos en la década de 1950. De a poco se convirtió en un importante ejecutivo de Hollywood y adquirió Twentieth Century Fox. En los años 80 compró varias estaciones de televisión estadounidenses y creó Fox Broadcasting.



Hacia los 90 Fox News irrumpió como principal competencia de la cadena CNN. Al punto que se convirtió en el canal de noticias número uno en Estados Unidos.



Rupert Murdoch tiene siete hijos: Lachlan Murdoch, James Murdoch, Elisabeth Murdoch, Grace Helen Murdoch, Chloe Murdoch y Prudence Murdoch.

BREAKING: My boss Rupert Murdoch is retiring. pic.twitter.com/vpgHUfNnx6 — Piers Morgan (@piersmorgan) September 21, 2023



