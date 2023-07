Ocho años después de que desapareció mientras paseaba a sus perros en Houston, Texas, Rudy Farías fue hallado inconsciente y golpeado frente a una iglesia, según informó el Centro para Desaparecidos en ese estado.



Desapareció en 2015 cuando paseaba a sus perros



De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Rudy se perdió el 6 de marzo de 2015, cuando se encontraba paseando a sus perros por la ciudad de Houston, Estados Unidos. Los caninos fueron hallados sanos y salvos, pero el joven, que en ese entonces tenía 17 años de edad, nunca apareció.



La familia notificó a las autoridades y se inició una búsqueda en el área que continuó hasta el 13 de marzo. En 2015, las autoridades informaron que a Farías se le había diagnosticado con depresión, trastorno de estrés postraumático y ansiedad.



Miembros de la familia indicaron entonces que Rudy había sufrido depresión, en particular después de la muerte de un hermano mayor en un accidente de motociclismo.

Este fue el cartel que se difundió cuando el menor desapareció. Foto: Suministrada

Además, su padre, un oficial de la Policía de Houston, se suicidó con su arma de dotación en el año 2014. Según las investigaciones, el hombre de 51 años se disparó a causa de una investigación de multas que se adelantaba en su contra.



Brenda Paradise, una investigadora privada, detalló en el año 2015 que al adolescente le “habían ocurrido muchas cosas en los últimos años”.



Y agregó: "Vio a su mejor amigo morir justo frente a él. Su hermano era su mejor amigo en el mundo. Ha pasado por mucho más de lo que cualquier persona de su edad debería pasar".

Rudy fue localizado en una iglesia de Houston



Después de ocho largos años, Rudy fue localizado a salvo FACEBOOK

"Después de ocho largos años, Rudy fue localizado a salvo", señaló el domingo en Twitter el Centro para los Desaparecidos de Texas.



Así fue como su madre, Janie Farías, se enteró del hallazgo de su hijo el pasado sábado en horas de la noche. El joven, quien ya tiene 25 años, fue ubicado en una iglesia de Houston, Estados Unidos, bastante desubicado.



Su madre, dijo al canal local de ABC que Rudy fue llevado el fin de semana a un hospital y que presentaba cortes y magulladuras en todo su cuerpo, y sangre en la cabellera.

El hombre desapareció el 6 de marzo de 2015. Foto: Suministrada

“Lo que sí sabemos es que, en el momento de su recuperación, un buen samaritano lo localizó inconsciente e inmediatamente llamó a la policía y al 911. Mi hijo Rudy está recibiendo la atención que necesita para superar su trauma, pero en este momento no habla ni habla, ni logra comunicarse con nosotros. Continúen manteniendo a su familia en sus oraciones mientras Rudy se recupera en el hospital", expresó la mamá del joven en una publicación en redes sociales.



Además, Janie expresó su preocupación porque Rudy no reconoce a nadie y se asusta cuando un familiar intenta abrazarlo o tocarlo. Lo más angustiante para la mujer es que él cree que es un niño de 14 años que se llama Julio Torres.



“Se estremece si tratas de tocarlo o abrazarlo, pensando que lo vamos a golpear. Él piensa que su nombre es Julio Torres y tiene 14 años. Los médicos dijeron que no lo corrigieran, que lo aceptaran por ahora hasta que pueda comenzar a recibir más tratamiento, para comenzar la curación y la recuperación", señaló la mujer.

Para la familia del joven, él pasó por un ‘infierno’ estando fuera de la casa y tuvo que soportar demasiados episodios trágicos porque se encontró muy golpeado, tenía heridas en todo su cuerpo.



"Tiene cortes, tumores de tejidos blandos, orificios pequeños e hinchazón en las plantas de los pies, junto con hematomas, rasguños viejos y nuevos en el cuerpo, sangre vieja y seca en la cabeza y el cabello", afirmó.



Por último, Janie Farías y su familia le pidieron a los medios de comunicación y a la comunidad algo de privacidad, mientras que Rudy logra recuperarse.



“Pedimos privacidad durante este momento difícil, pero compartiremos más detalles a medida que Rudy continúa sanando”, dijo Santana en su comunicado.

