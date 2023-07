El gobernador de Florida, Ron DeSantis, descartó la posibilidad de ser candidato a vicepresidente si el expresidente Donald Trump (2017-2021) gana las primarias republicanas, porque, según dijo, no vale para ser "número dos".



"Hay dos precandidatos que pueden ganar, que somos Trump y yo, pero diría de los dos soy el único capaz de ganar tanto la nominación como las elecciones generales", indicó en una entrevista para el podcast Wisconsin Right Now, de la que hacen eco varios medios de Florida este miércoles.

DeSantis aparece en las encuestas de intención de voto como el segundo candidato mejor posicionado para las primarias del Partido Republicano en 2024 y Trump en el primer lugar.



"Soy un líder, soy el gobernador de Florida y he sido capaz de hacer mucho y creo que probablemente podré hacer más si me quedo en lo que soy más que siendo vicepresidente, que realmente no tiene autoridad alguna", señaló el precandidato, al que Trump apoyó para llegar a la Gobernación en 2018.



No obstante, DeSantis, reelegido como gobernador en 2022 con una amplia mayoría, afirmó que si no gana las primarias, apoyará a quien resulte elegido para competir por el Partido Republicano contra el presidente Joe Biden en las presidenciales de 2024.



(Lea también: Las tácticas de gobierno Petro para facilitar migración de colombianos a Estados Unidos)

Facebook Twitter Linkedin

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. Foto: Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Cuando se le pidió que mencionara alguna diferencia entre él y Trump señaló: "Puedo cumplir dos mandatos".



Wisconsin Right Now le preguntó si siendo él presidente, perdonaría a Trump en caso de que sea condenado en alguno de los juicios a los que se enfrenta. "Vamos a poner fin a la militarización del gobierno y, como parte de eso, vamos a emitir indultos", subrayó.



También indicó que aquellas personas que fueron tratadas injustamente como parte de un "sistema de justicia de dos niveles" serán consideradas favorablemente para obtener indultos.



(Además: Joven dice cómo obtuvo la ciudadanía de Estados Unidos; esto fue lo que le preguntaron)

¿Qué tanto respaldo tiene DeSantis?

Lo cierto es que el gobernador de Florida sigue cayendo en las encuestas y ahora se halla a 40 puntos por detrás del favorito en la nominación republicana, el expresidente Donald Trump, según refleja una encuesta nacional difundida este martes.



Un sondeo de Morning Consult muestra al exmandatario (2017-2021) con el 56 por ciento de intención de voto entre los votantes republicanos, mientras que el segundo favorito, DeSantis, suma 17 por ciento, es decir se ubica a 40 puntos porcentuales de distancia de Trump y registra un "mínimo histórico" para la encuestadora, que empezó a rastrear las primarias en diciembre pasado.



El estudio refleja incluso que en caso de una mano a mano contra el presidente de

EE. UU., el demócrata Joe Biden, DeSantis pierde terreno y se ubica a cinco puntos del actual mandatario estadounidense, quien ya anunció que buscará la reelección.



(Siga leyendo: Dos meses del fin del Título 42 en EE. UU.: así está situación en frontera con México)

Facebook Twitter Linkedin

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Por su parte, Trump lo haría mejor en caso de enfrentar a Biden, contra el que perdería por un punto porcentual, de acuerdo a la encuesta de Morning Consult, hecho entre los días 7 y 9 de julio a 3.616 potenciales votantes en las primarias republicanas y con un margen de error de entre 2 por ciento y 4 por ciento.



Este sondeo coloca en tercer lugar al autor y empresario Vivek Ramaswamy, quien aglutina el 8 por ciento de intención de voto y de esta forma supera al exvicepresidente Mike Pence, que logra el 7 por ciento y ocupa la cuarta posición.



El Partido Republicano realizará el próximo 15 de enero las asambleas electorales en el estado de Iowa para escoger al candidato presidencial del partido, un evento con el que dará comienzo el ciclo electoral de 2024 en Estados Unidos, con miras a las presidenciales del 5 de noviembre de ese año.



El estado de Iowa tradicionalmente ha sido el primero en el calendario electoral, seguido de New Hampshire. Los demócratas, por su parte, han optado por hacer de Carolina del Sur la primera cita en su proceso de elecciones primarias, el próximo 3 de febrero.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE