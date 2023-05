El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, anunciará este miércoles su candidatura a la Casa Blanca para 2024 durante una conversación en directo en Twitter con Elon Musk.



La información, que circuló primero en medios estadounidenses como Fox News, fue confirmada rápidamente por el dueño de la red social en diálogo con Wall Street Journal: “Voy a entrevistar a Ron DeSantis y tiene un gran anuncio que hacer”, declaró Musk.

Fuentes cercanas al gobernador confirmaron que DeSantis comparecerá a las 18 horas del este estadounidense junto con Musk en Twitter Spaces y anunciará su postulación. Antes de ese anuncio, se espera que DeSantis presente ante la Comisión Federal de Elecciones los documentos requeridos para inscribir su candidatura.



El anuncio irá acompañado con el lanzamiento de un video y con el comienzo de un retiro de tres días en Miami para algunos de los donantes más ricos de DeSantis, a quienes dará detalles de la campaña antes de emprender una gira la próxima semana por los varios estados que votan anticipadamente.



(Lea también: ¿Qué pasaría si Estados Unidos entra en 'default' y no paga sus deudas?)



DeSantis confiará en tomar prestado el poder y reconocimiento de Musk. El formato del anuncio le ofrece al republicano una doble ventaja, al otorgarle acceso a los 140 millones de seguidores de Musk, muchos de los cuales hacen parte de la base electoral de Donald Trump, y, si ganara la nominación, atraerá a una parte de votantes más jóvenes y menos conservadores. Una oportunidad para llegar a la Casa Blanca.

Facebook Twitter Linkedin

Ron DeSantis sigue sin contar con el favor de las encuestas. Tiene una intención de voto de menos del 20 por ciento. Foto: EFE

¿Quién es Ron DeSantis?

DeSantis se perfila desde ya como el mayor rival del expresidente Donald Trump en el proceso de primarias del Partido Republicano, que buscan elegir al candidato de cara a las presidenciales de 2024.



Los demás candidatos declarados en la carrera de ese partido (Nikki Haley, Tim Scott y Asa Hutchinson) rara vez superan el 5 por ciento de las intenciones de voto en las encuestas, por lo que todo apunta a una batalla directa entre el gobernador de Florida y Trump, el hombre que lo impulsó en 2018.



(Le puede interesar: DeSantis pierde fuerza en la carrera para las primarias frente a Trump)

Facebook Twitter Linkedin

DeSantis se perfila desde ya como el mayor rival del expresidente Donald Trump. Foto: AFP

Pero DeSantis se ha ido distanciando del expresidente y ha ido ocupando su propio espacio en la derecha estadounidense, con políticas muy conservadoras en asuntos como la educación, el aborto o la inmigración.



El revuelo causado por algunas de sus medidas le ha brindado una enorme atención mediática más allá de las fronteras de Florida y lo han convertido en una figura destacada para el electorado conservador.

Nacido en el seno de una familia de clase media de origen italiano, DeSantis se licenció en la prestigiosa Universidad de Yale -donde también destacó en el equipo de béisbol- y en la exigente facultad de Derecho de Harvard.



Después ejerció la abogacía en el ejército, sirviendo como asesor en Guantánamo y con tropas de élite en Irak.



Muy pronto se posicionó muy a la derecha del Partido Republicano. En 2011 publicó "Los sueños de nuestros padres fundadores", una referencia a la autobiografía de Barack Obama, "Los sueños de mi padre". En el libro, DeSantis criticó al expresidente demócrata por romper con la Constitución debido a su visión "progresista".



(Puede leer: La ley que amenaza el futuro de los trabajadores extranjeros indocumentados en Florida)

Al gobernador de Florida le espera una lucha encarnizada contra el multimillonario neoyorquino Trump FACEBOOK

TWITTER

En 2012, ganó un escaño en la Cámara de Representantes y fue reelegido dos veces. Seis años después, se convirtió en gobernador con una escasa mayoría tras recibir el apoyo fundamental del entonces presidente Donald Trump.



En un clip de campaña, DeSantis, un político casi desconocido en aquel momento, construía un muro con cubos de colores junto a su hija, en referencia al proyecto de Trump en la frontera con México.



Su salto al escenario nacional llegó durante la pandemia de covid-19, cuando promovió una reapertura rápida de los negocios y criticó con dureza las medidas sanitarias impuestas por el gobierno demócrata de Joe Biden.



(Además: Ron DeSantis, el hombre que podría amenazar la supremacía de Trump)

Facebook Twitter Linkedin

DeSantis cuenta con una media por debajo del 20 por ciento (19,4 por ciento), mientras que Trump está en un 56,3 por ciento. Foto: AFP

Una dura batalla contra el expresidente Trump

Ahora, al gobernador de Florida le espera una lucha encarnizada contra el multimillonario neoyorquino Trump, un hombre inmune a los escándalos, cuyos líos judiciales parecen movilizar aún más a sus numerosos seguidores y, de hecho, la batalla por la investidura republicana revelará si su nuevo estatus en el partido es suficiente para imponerse a Trump.



Hasta ahora, numerosos sondeos muestran que el expresidente aventaja por mucho margen al gobernador. Según el promedio de sondeos del portal RealClear Politics, DeSantis cuenta con una media por debajo del 20 por ciento (19,4 por ciento), mientras que Trump está en un 56,3 por ciento, es decir, tiene 36,9 puntos de ventaja.



(Siga leyendo: Así está la situación en la frontera de EE. UU. tras una semana del fin del Título 42)

Otro sondeo de Redfield and Wilton Strategies muestra que si DeSantis saliera ganador en las primarias republicanas y se enfrentara al presidente Joe Biden, sería el demócrata quien se impondría en la contienda (47 por ciento contra 33 por ciento).



Y es que no son pocos los que aseguran que DeSantis tiene un grave déficit de carisma frente al exuberante magnate inmobiliario, aunque el gobernador podría contar con donaciones generosas —110 millones de dólares hasta la fecha— con las que espera acortar la distancia.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente estadounidense Donald Trump. Foto: AFP

Para sus seguidores, no obstante, el gobernador -a quien ven como un alumno brillante y ambicioso, un hombre que ascendió socialmente por méritos propios y entregado a su familia- encarna el cambio necesario para el Partido Republicano.

Por lo pronto, el analista republicano Alfonso Aguilar advierte que va a ser difícil para DeSantis remontar a Trump. “Correr contra Trump no es poca cosa”, dice Aguilar, quien considera que si el expresidente no estuviera metido en la contienda, DeSantis sería un candidato republicano imbatible.



El calendario de las elecciones primarias de 2024 todavía no está cerrado, está previsto que empiecen a finales de enero, en Iowa y Nuevo Hampshire.



(En otras noticias: ¿Quiere viajar? Estas son las preguntas que suelen hacer a la hora de sacar la visa)



Lo que sí es cierto es que el candidato elegido por los republicanos afrontará en noviembre de 2024 a la persona designada por el Partido Demócrata.



La escritora de éxito Marianne Williamson y un sobrino de John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy Junior, son de momento los únicos candidatos del partido frente al presidente Biden. Pero sus posibilidades de lograr la investidura son escasas.

REDACCIÓN INTERNACIONAL (*)

EL TIEMPO

*Con agencias