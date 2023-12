Ron DeSantis: la propuesta millonaria que hizo sobre el futbol americano en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sorprendió al presentar una propuesta millonaria relacionada con el fútbol americano universitario en el estado. Pidió una asignación de US$1’000.000 para que la Universidad Estatal de Florida (FSU por sus siglas en inglés) pueda emprender acciones legales contra el comité del playoff de fútbol americano universitario. La decisión sobre el campeonato se tomará meses antes de que se apruebe el presupuesto, pero DeSantis expresó su deseo de defender a la universidad.

La propuesta fue anunciada durante una conferencia de prensa llevada a cabo en una escuela autónoma en Marco Island, en el suroeste de Florida. En este evento, DeSantis dedicó más tiempo a hablar sobre sus logros pasados y expresar su pesar por la exclusión de FSU del playoff de fútbol americano universitario, que a detallar los recortes de empleos propuestos en el presupuesto. El gobernador compartió que sus propios hijos se sienten molestos por la exclusión de la universidad y que está comprometido a defenderla.

Los Seminoles no jugarán las finales del fútbol americano universitario 2023 porque no fueron seleccionados por el comité del playoff. FSU terminó la temporada regular con un récord de 13-0, pero no fue seleccionado por el comité. El comité consideró varios factores para tomar su decisión, incluyendo el calendario de juego de cada equipo, la fuerza de sus victorias y sus derrotas, y la calidad de su equipo.

Además de la solicitud de US$1’000.000 para la acción legal de FSU, DeSantis también propuso más de US$1.000’000.000 en recortes de impuestos. Esta propuesta es solo una sugerencia para la Legislatura, que iniciará su sesión anual el próximo mes y tendrá la última palabra sobre el presupuesto, pudiendo modificarlo antes de su aprobación.

La exclusión de FSU del playoff de fútbol americano universitario causó la molestia del gobernador

Presenta DeSantis un presupuesto con medidas conservadoras

El presupuesto presentado por DeSantis es notable por sus medidas conservadoras que buscan reducir el gasto y, al mismo tiempo, recortar los impuestos. Este presupuesto de US$114.400’000.000 implica la eliminación de más de 1.000 puestos de trabajo estatales, aunque no especifica cuáles serán afectados.

Sin embargo, destaca por mantener las populares “vacaciones de impuestos sobre las ventas”. En Florida, esta medida se refiere a períodos de tiempo durante los cuales los consumidores están exentos de pagar impuestos sobre las ventas sobre ciertos artículos a fin de el gasto y la economía. Dentro de las medidas incluidas en la propuesta se encuentran recortes de impuestos para útiles escolares, suministros para huracanes y actividades recreativas.

La Legislatura, en su papel clave, evaluará la propuesta de DeSantis y tomará la decisión final sobre el presupuesto estatal. Se espera un debate detallado sobre las prioridades y la distribución de fondos, ya que la propuesta refleja una combinación de medidas de austeridad y apoyo a sectores específicos.