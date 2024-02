Ron DeSantis: el nuevo golpe que recibió por una ley que quedó estancada en el Senado

Recientemente, Ron DeSantis sumó una derrota política, luego de apoyar un proyecto de ley que no alcanzó el debate en el Senado. El gobernador de Florida se había mostrado a favor de una normativa que prohibía exhibir banderas de cualquier tipo de orientación sexual o partido político. Sin embargo, la propuesta quedó estancada en un comité del ámbito legislativo.

Desde hace tiempo, el mandatario del estado del sol se muestra como una de las figuras más relevantes en la política de Estados Unidos. Así se reflejó en sus aspiraciones presidenciales, las cuales llevó hasta las elecciones primarias del Partido Republicano. A pesar de sus expectativas, recientemente abandonó la carrera ante Donald Trump y Nikki Haley, quienes aún siguen en esa carrera. Luego de ese golpe, ahora sumó una nueva derrota en Florida.

La ley que no avanzó en Florida a pesar del apoyo de Ron DeSantis

El proyecto de ley SB1120 establecía que en los edificios tales como agencias de gobierno, universidades y escuelas públicas no se podrían flamear banderas que no fueran de Estados Unidos o del estado, según consignó Tampa Bay Times. A pesar de que eso en las normas implicaba la prohibición sobre banderas que exhibieran cualquier punto de vista político, religioso o de orientación sexual, sus críticos lo interpretaron como dirigida hacia la bandera LGBTIQ+.

Cuando fue entrevistado por medios, DeSantis afirmó no haber leído en detalle el texto completo del proyecto de ley. Sin embargo, manifestó estar a favor e indicó que no se trataba de ningún tipo de discriminación, ya que apuntaba contra cualquier bandera que no fuera de país o del estado. Poco después de este comentario, la propuesta quedó definitivamente estancada.

El proyecto prohibía exhibir la bandera LGBT, y cualquiera que no fuera de Estados Unidos o del estado, en edificios públicos de Florida. Foto: Guillermo Ossa, EL TIEMPO

El comité del Senado encargado de votar a favor del tratamiento de la ley escuchó a distintos oradores, la mayoría de ellos en contra del proyecto. Aunque no lo rechazó formalmente, ya que no se produjo la votación, tampoco se produjo la aprobación y, según indicaron autoridades nombradas por el citado medio, no se espera una nueva reunión. Por ese motivo, el proyecto quedó estancado y los analistas consideran que no logrará sortear ese obstáculo.