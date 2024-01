Ron DeSantis: ¿cuál es el nivel de estudios del gobernador de Florida?

Dentro del escenario político de Estados Unidos, Ron DeSantis, actual gobernador de Florida, es una figura destacada cuya educación ha sido un factor influyente en su trayectoria. Graduado de la Universidad Yale, donde estudió historia y fue capitán del equipo de béisbol, inició su camino educativo en una institución de élite conocida por su tradición liberal.

Durante sus años en Yale, DeSantis trabajó para financiar sus estudios, desempeñando varios empleos. Sin embargo, su experiencia en esta prestigiosa universidad no fue exenta de desafíos. En diversas ocasiones, el republicano manifestó que la universidad estaba politizada hacia la izquierda, lo que marcó el inicio de su perspectiva conservadora que más tarde desempeñaría un papel crucial en su carrera.

Después de graduarse de Yale, DeSantis se adentró en el ámbito de la educación como profesor de historia en la Darlington School, una escuela privada en Georgia. Posteriormente, continuó su formación académica con un título de abogado con honores en la Facultad de Derecho de Harvard.

La educación de DeSantis no se limitó al ámbito académico, ya que también sirvió en la Marina de los Estados Unidos, donde fue condecorado con la Medalla de Bronce por Servicio Meritorio y la Medalla de la Campaña de Irak.

Ron DeSantis: su definición como político conservador

La educación de Ron DeSantis ha moldeado su perspectiva política y su carrera. Su travesía por universidades de élite y su experiencia como profesor universitario revelan las complejidades de su formación, destacando la importancia de su educación en la configuración de sus creencias y su camino en la arena política de Florida.

DeSantis cuestiona la influencia izquierdista de las universidades de élite y su impacto en la política Foto: AFP

La etapa como profesor universitario de Ron DeSantis también es objeto de atención. Testimonios de exalumnos sugieren que DeSantis, con opiniones conservadoras controvertidas, era percibido como arrogante, de acuerdo con The New York Times. Una estudiante afroamericana incluso afirmó que DeSantis mostró hostilidad hacia ella por motivos raciales.

En su libro The Courage to be Free: Florida’s Blueprint for America’s Revival (El valor de ser libres: El proyecto de Florida para el renacimiento de América), DeSantis critica la ideología predominante en las universidades de la Ivy League, alegando que su formación en estas instituciones le perjudicó en su carrera política. Argumenta que los conservadores de base son escépticos de estas universidades, lo que resalta la polarización ideológica en el ámbito educativo y político. Por último, cabe destacar que DeSantis recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Liberty, una institución cristiana.