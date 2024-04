Ron DeSantis apoyaría económicamente a Donald Trump de esta manera

confirmó su compromiso de apoyar económicamente la campaña del expresidente Donald Trump. Durante un retiro de agradecimiento, DeSantis aseguró a donantes y seguidores que colaboraría en la Ron DeSantis, gobernador de Florida,. Durante un retiro de agradecimiento, DeSantis aseguró a donantes y seguidores que colaboraría en la recaudación de fondos para respaldar la candidatura republicana.

Según informó CNN, el empresario de Texas, Roy Bailey, quien estuvo presente en el retiro, afirmó: "Él está comprometido a ayudar a Trump en cualquier forma posible. Vamos a seguir su liderazgo y estamos emocionados de hacer todo lo posible para conseguir que Trump sea reelegido".

Bailey enfatizó la importancia de movilizar a los donantes para fortalecer la campaña de Trump y así evitar la reelección del actual presidente Joe Biden.

El evento de agradecimiento, llevado a cabo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida, reunió a grandes donantes, principales recaudadores de fondos y miembros del comité de finanzas de la campaña de DeSantis.

Tanto el gobernador como su esposa, Casey, estuvieron presentes en el evento. Es importante destacar que este retiro coincidió con el anuncio de la campaña de Trump sobre una recaudación récord de US$50’500.000 en un evento en Mar-a-Lago.

¿Por qué Ron DeSantis no ha aparecido junto a Donald Trump en eventos de campaña?

no ha aparecido junto al expresidente en eventos de campaña desde entonces. Sin embargo, A pesar de que DeSantis había respaldado a Trump en las primarias republicanas tras retirarse de la contienda presidencial en enero,. Sin embargo, su compromiso financiero demuestra su apoyo continuo a la causa de Trump

La relación entre DeSantis y Trump refleja el apoyo conservador y la importancia de Florida. Foto:Archivo Particular Compartir

Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa en Florida en marzo si se uniría a Trump en la campaña, DeSantis destacó que Florida ya no es un estado tan competitivo como lo era antes.

"Este no será un estado competitivo en noviembre, y eso es simplemente la realidad. Por lo tanto, no espero que haya mucha campaña aquí para el tope de la boleta", afirmó DeSantis. "Cómo puedo ayudar a nivel nacional, quiero poder hacerlo, no lo sé exactamente", añadió.

El compromiso de DeSantis de apoyar económicamente a Trump refleja la estrecha relación entre ambos líderes republicanos y el deseo de DeSantis de contribuir al éxito de la causa conservadora a nivel nacional.

Su participación activa en la recaudación de fondos subraya la importancia estratégica de Florida en el panorama político estadounidense y el papel clave que DeSantis pretende desempeñar en la escena política nacional.