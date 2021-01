Preso se salvó de la inyección letal y terminó muriendo de covid

A los 64 años, Romell Broom murió mientras estaba en el corredor de la muerte del estado de Ohio, en Estados Unidos. El nombre de la zona de prisión en la que se encontraba hace referencia a la sección en la que están todos los condenados a pena de muerte.

Sí, a Broom lo habían sentenciado a la inyección letal, pero sobrevivió. ¿Su causa de muerte entonces? El nuevo coronavirus…



La condena

El caso de este prisionero se remonta a 1984, cuando violó y mató a Tryna Middleton, de 14 años. El hecho ocurrió en la ciudad de Cleveland (ciudad de Ohio), mientras la menor caminaba de regreso a su casa.



Una vez capturado, Broom fue condenado a la pena de muerte con inyección letal por el crimen.



Tras poco más de dos décadas en prisión, el día de su ejecución llegó: fue en septiembre del 2009.



No obstante, las cosas no ocurrieron como la justicia lo había planeado: Broom, en ese momento de 53 años, no murió.



“Los verdugos no encontraron la vena apropiada. El reo colaboró todo lo que pudo: cambiando de postura, flexionando los brazos, abriendo y cerrando los dedos. Pero, después de dos horas, nada se consiguió”, informó, en ese momento, la agencia de noticias ‘EFE’.

En el intento por aplicar la sentencia, el hombre recibió 18 pinchazos de aguja y ninguno funcionó.



¿Qué ocurrió entonces? Que regresó a su celda en el corredor de la muerta a esperar una nueva fecha de sentencia.



Su caso se reprogramó para junio del 2020, pero, a raíz, de la pandemia del nuevo coronavirus, las autoridades “emitieron una especie de indulto y se fijó marzo del 2022 para aplicarle la inyección”, aseveró el medio local ‘The Columbus Dispatch’.



Hay que decir que, desde que el primer intento fallido, Broom buscó, por vías judiciales, evitar la ejecución, pero no lo logró.



Romell Broom, el hombre que sobrevivió a la ejecución y que murió por covid. Foto: Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio

La muerte

11 años después de su ejecución fallida, Broom murió en prisión.



Ocurrió el pasado 28 de diciembre y el Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio dio la noticia.

Se había contagiado con el nuevo coronavirus y no pudo superarlo, como sí lo hicieron otros 55 presos que compartían con él el corredor de la muerte.



En Estados Unidos existen otros tres casos de prisioneros que sobrevivieron a un primer intento de ejecución: Willie Francis (la silla eléctrica se dañó, pero, tiempo de después, se llevó a cabo), Alva Campbell (no le encontraron una vena adecuada para la inyección y murió tiempo después de forma natural) y Doyle Lee Hamm (no le encontraron una vena adecuada para la inyección y está, actualmente, en prisión).



