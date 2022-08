Aimee Harris, de 40 años, y Robert Kurlander, de 58 años, se han declarado culpables por haber robado el diario de la hija del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el año 2020.

El departamento de Justicia anunció las declaraciones de los implicados, quienes además vendieron el diario íntimo de Ashley Biden en 40.000 dólares (175.737.068 pesos colombianos). En los expedientes judiciales se refirieron a la víctima como la hija del "Candidato-1”.

Navidad de la familia Biden Foto: Instagram: @joebiden

Según el cuerpo policial, los ladrones querían usar la información del objeto robado para favorecer la campaña presidencial de Donald Trump y conseguir dinero.

¿Cómo robaron el diario de la hija de Joe Biden?



Aimee Harris, implicada en el robo, estaba peleando la custodia de sus pequeños cuando decidió mudarse a la Florida, Estados Unidos, a una casa que le arrendó su exnovio en Delray Beach. En dicha casa había vivido meses atrás Ashley Biden, quien habría olvidado su diario íntimo.



Un mes después de la mudanza de Harris, la madre soltera encontró el texto privado de la hija de Biden y, al instante, se contactó con su amigo Robert Kurlander para contarle de su hallazgo.

Al tener el diario, ambos decidieron venderlo para que Harris pudiera pagar un abogado que la ayudara en su caso de custodia y así no perder a sus hijos. No obstante, también intentaron beneficiar la campaña del candidato y rival directo de Joe Biden, Donald Trump, pues se contactaron con Elizabeth Fago, una informante de Trump.



El 6 de septiembre de 2020, Fago llevó a Harris y a Kurlander a un evento de recaudación de fondos donde también estaba presente Donald Trump para que se conocieran y le mostraran el diario. Sin embargo, según el ‘The New York Times’, el magnate aseguró no estar interesado.

Pero el hecho no terminó ahí.

¿Quién pagó los 40 mil dólares por el diario de Ashely Biden?



Elizabeth Fago le había comentado a su hija sobre la existencia del diario de Ashleyde Biden. Al parecer, días antes de que la campaña de Trump rechazara el diario, la mujer ya había informado sobre la libreta al grupo activista conservador ‘Proyect Veritas’.



Los conservadores le ofrecieron a Harris y a Kurlander 40 mil dólares (175.737.068 pesos colombianos) por el diario de la hija de Joe Biden. Además, según declaraciones dadas al ‘The New York Times’, los intentaron convencer para robar otros objetos personales, como archivos digitales, celular o fotos familiares, que Ahsley Biden dejó en la casa de Florida.

Mama e hija Foto: Instagram: @drabiden - captura de pantalla

Según se lee en el diario estadounidense, ‘Proyect Veritas’ no publicó los detalles del diario, pero, semanas antes de las elecciones de 2020, uno de los integrantes del grupo se comunicó con Ashley Biden para decirle que tenía su diario y que solo quería devolverlo. Pero la intención realmente no fue esa, el sujeto sólo quería engañarla para corroborar que en realidad era su diario personal.



El que sí reveló detalles del contenido del texto fue el sitio web conservador ‘National File’, que publicó detalles personales de la vida de Ashley Biden gracias a un informante de ‘Proyect Veritas’.

¿Qué había en el diario?



Ashley Biden efectivamente escribió un diario en el que cuenta diferentes cosas privadas y hechos de su día a día. Decidió escribirlo mientras se recuperaba de un episodio de adicción a las drogas, en 2019, aún así, se desconoce que el texto tuviera detalles de esta situación.

¿Qué pasó con los ladrones del diario?

El departamento de Justicia informó que Harris y Kurlander “se acogieron a un acuerdo de culpabilidad que establece que devolverán el dinero recibido y cooperarán con las investigaciones en curso”. Sin embargo, los acusados podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por cargos de conspiración.

