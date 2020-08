Muere Robert S. Trump, hermano menor de Donald Trump

Robert S. Trump falleció este sábado, de una enfermedad no especificada, según lo anunciado por un comunicado de la Casa Blanca.



"Con gran pesar comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció pacíficamente esta noche. No era solo mi hermano, era mi mejor amigo. Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo vivirá en mi corazón para siempre. Robert, te amo. Descansa en paz", escribió Trump.



Robert S. Trump, nacido en 1948, permaneció varios días, durante el mes de junio, hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del centro Mount Sinai en Manhattan "por una condición seria" de acuerdo con medios locales.



Este viernes, el hermano del mandatario, de 72 años, fue remitido al New York Presbyterian Hospital de Manhattan porque, según lo relatan medios locales, se encontraba "muy enfermo". De hecho, Donald Trump fue a visitarlo horas después de ingresar al centro médico.



Por el momento, el mandatario de los Estados Unidos no se ha pronunciado sobre las causas del deceso, pero de acuerdo con personas allegadas a la Casa Blanca, la enfermedad de Robert no estaba relacionada con el coronavirus.



Al parecer, los hermanos tenían una buena relación. De hecho, Trump rindió homenaje a su hermano en declaraciones en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, el viernes, como "un tipo realmente bueno que amo", resalta el medio internacional Bloomberg.



Tendencias EL TIEMPO