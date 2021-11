Mujer revisó el celular de su esposo y descubrió que iba a asesinarla

Las autoridades locales de Chattanooga, Tennessee (Estados Unidos), arrestaron a un hombre identificado como Jerry McDonald, de 49 años, luego de que su esposa encontrara mensajes de texto en su celular en el cual se evidenciaba un supuesto complot para asesinarla.

Ella intentaba comunicarse con su trabajo para avisar que no estaría en el turno de la tarde, por lo que tomó el teléfono de su marido y llamó a su oficina. En medio del trámite, se percató de que McDonald tenía una conversación con una mujer desconocida, abrió el chat y encontró lo que probablemente iban a ser su sentencia de muerte.

Esta mujer vale un millón, estoy diciendo que la matamos y cobro FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con información obtenida por el medio estadounidense ‘New York Post’ , en el chat se puede leer la iniciativa de McDonald de convencer a su presunta amante de asesinar a su esposa para después irse a vivir juntos.



En la discusión se puede identificar a Vanessa Nelson, de 39 años, dialogando con McDonald la posibilidad de matar a la demandante para obtener un beneficio económico a cambio, pues ella tenía un seguro de vida que le garantizaba una indemnización a su marido con una alta suma de dinero.



Puede leer: Estados Unidos exigirá vacunación a viajeros esenciales).



Al leer los escabrosos textos, la mujer -que no ha querido identificarse ante los medios- llamó a la Policía, que se hizo cargo del hombre y procedió a retenerlo en la estación local.

Los mensajes de texto

Los terribles mensajes fueron publicados por medios locales.



“¿La tengo que matar?”, pregunta Vanessa Nelson. “Si, tienes que matarla, por favor, te lo ruego (...) Esta mujer vale un millón, estoy diciendo que la matamos y cobró un millón (dólares) para que vivamos como los reyes y reinas que somos”, responde McDonald, utilizando lenguaje soez al respecto de su pareja.

Facebook Twitter Linkedin

Jerry McDonald pretendía que su presunta amante asesinara a su esposa. Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton

Lo que se da a entender en el reporte, recopilado por el medio ‘the.chatanoogan.com’, que atendió el caso de primera mano, fue que una parte del chat concluye ahí, pero luego siguen hablando sobre algunos detalles del dinero.



“Hay más de un millón en la caja fuerte de su padre. Estoy diciendo que no me atraparán”, afirma McDonald. “No somos criminales, no nos importa el dinero, al menos a mí no”, responde con seguridad Nelson.



“A mí tampoco, pero este puede ser un buen camino si así lo decidimos. No Estoy bromeando, todo lo que quiero es a ti, ‘nena’. Es todo lo que me importa”, concluye McDonald.



Claramente, la pareja se separó en medio del pleito judicial.



Versiones otorgadas por la demandante mencionan que jamás se le pasó por la cabeza que una persona como el hombre con el que se casó tuviera la capacidad de idear tan macabro plan, pues llevaban dos años de matrimonio y 20 de conocerse, por lo que su relación había sido duradera y cercana.



(También: El Pentágono creará grupo especial para investigar avistamientos de ovnis).



Mcdonald tendrá que pagar una fianza de 75 mil dólares (298 millones de pesos) y comparecer ante un juez del condado el próximo 30 de noviembre.



Mientras tanto, no se ha podido obtener información sobre Vanessa Hamilton y su actualidad jurídica, ya que no es claro si fue capturada o implicada dentro de las determinaciones judiciales impuestas a Jerry McDonald.

Más noticias

EE. UU.: confirmarían identidad del 'Asesino del Zodiaco' 50 años después

A Biden le extirpan un pólipo benigno del colon potencialmente canceroso

Juez adelanta audiencia de Alex Saab en caso de lavado de dinero en EE. UU.

La injusta condena a muerte para un niño declarado inocente 70 años después

EE. UU. incluirá a dos disidencias de Farc en la lista de terroristas

Tendencias EL TIEMPO