Revise sus melones: alertan por salmonella en Florida, California y otros estados

Quienes hayan comprado melones en los estados de Arizona, California, Maryland, Nueva Jersey, Tennessee, Illinois, Michigan, Wisconsin, Texas y Florida, deben estar atentos, pues la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) emitió una alerta debido a un posible brote de salmonella.

De acuerdo con la información de la entidad gubernamental, Sofía Produce, una compañía que opera bajo el nombre Trufresh, está retirando del mercado todos los tamaños de melones frescos empaquetados en contenedores de cartón y comercializados con la etiqueta Malichita.

Al parecer, los lotes de frutas vendidos entre el 16 y el 23 de octubre de 2023 tienen el potencial de estar contaminados con salmonella. En los estados mencionados, los melones pueden haber llegado a los consumidores a través de mercados minoristas de productos agrícolas.

Las personas tienen que estar atentas si es que realizaron una compra de esta fruta recientemente. En caso de no recordar o no haber visto el lugar de donde se tomaron las frutas, deben verificar si el melón contiene un sticker individual en el que también se lee Malichita escrito en letras negras y en que la parte inferior presenta el número 4050 en letras blancas con la leyenda “Product of México”.

Los melones retirados del mercado tienen esta etiqueta Foto: FDA

Cabe señalar que hasta ahora la FDA no ha recibido ningún reporte de enfermedades asociadas con los melones en cuestión y que tu Trufresh está realizando el retiro del mercado de las frutas después de que la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos anunciara que saldrían del mercado los melones empaquetados con la etiqueta Malichita.

¿Qué es la salmonella?

La salmonella es un organismo que puede causar infecciones estomacales graves y, en personas vulnerables, como niños, personas con algún padecimiento o de edad avanzada, puede resultar mortal. La infección suele manifestarse a través de fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En casos poco comunes la bacteria llega a ingresar al torrente sanguíneo y produce enfermedades más graves como aneurismas, endocarditis y artritis. De ahí la importancia de estar atentos ante este anuncio de las autoridades.

Cómo estar seguro ante productos posiblemente contaminados



Ante esta alerta se pide a los consumidores estar atentos y tomar las siguientes acciones: