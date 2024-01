Reveló un truco para conseguir un boleto de avión gratis si pierde su vuelo en EE. UU.

Cuando se va a realizar un viaje en avión, ya sea para disfrutar de unas vacaciones o por algún compromiso, hay que calcular bien el tiempo, pues se sabe que se requiere estar un par de horas antes en el aeropuerto para registrarse y, si es necesario, documentar las maletas. Pero aquellos que suelen llegar tarde a todos lados se alegrarán al saber que existe un truco a través del cual es posible conseguir un viaje gratis si se pierde un vuelo en Estados Unidos, al menos eso es lo que asegura un especialista en viajes.

Jack Peterson es un creador de contenido que compartió a través de su cuenta en TikTok un consejo para aquellos a quienes les preocupa la posibilidad de perder su vuelo, asegurando que no deben resignarse y deben presentarse al aeropuerto de cualquier manera.

Según la que asegura fue su propia experiencia, cuando se pierde un vuelo, pero se llega al aeropuerto, un agente le reservará un asiento en el siguiente avión disponible, siempre y cuando se utilice la excusa de que un problema con el auto le impidió llegar a tiempo. "Hoy temprano llegué tarde a mi vuelo porque se me ponchó una llanta. Entonces supe que no lo lograría. Pero, afortunadamente, la mayoría de las aerolíneas tienen una política de neumáticos desinflados: American, Delta, United", aseguró el tiktoker.

Peterson afirma que las aerolíneas tienen una política específica con respecto a las llantas ponchadas, que indica que deberán permitir al cliente volar gratuitamente en el próximo vuelo disponible. Así que la próxima vez que tenga un retraso debido a la ponchadura de una llanta, utilizar este truco podría ayudarle a ahorrar algo de dinero.

No necesita argumentar una llanta ponchada para volar gratis

La afirmación del tiktoker llamó mucho la atención en la red social y recibió cientos de me gusta y comentarios, muchos de los cuales hacen referencia a que lo que afirma es real, pero que ni siquiera se necesita dar como pretexto la ponchadura de una llanta para obtener el beneficio.

Varios viajeros compartieron que simplemente es necesario no llegar más de dos horas tarde después de la salida del vuelo programado. Al respecto The New York Post compartió que la mayoría de las aerolíneas no solamente responderán brindando un próximo vuelo gratuito a las personas retrasadas si argumentan que tuvieron un problema con el auto, también lo harán si señalan atascos en el tráfico o condiciones climáticas adversas.

De cualquier manera lo mejor es medir bien los tiempos para llegar a la hora indicada al aeropuerto y, en caso de no lograrlo, acercarse con la aerolínea para saber qué es lo que se puede hacer. Incluso vale la pena conocer las condiciones antes de volar mismas que pueden encontrarse en la página de internet de cada compañía.