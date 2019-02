Luego de tres meses, ¿qué se sabe del juicio contra el ‘Chapo’?

Han pasado casi tres meses desde que arrancó el juicio contra Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán en una corte de Nueva York, en Estados Unidos.

Durante ese tiempo se han conocido detalles brutales sobre cómo operan organizaciones criminales, como la del Cartel de Sinaloa al cual perteneció el Chapo, dedicadas al tráfico de drogas hacia EE. UU.



Sin embargo, después de que los fiscales presentaran las pruebas en contra del mexicano y los abogados del acusado defendieran a su cliente, el juicio no concluirá tan pronto como se esperaba.



El jurado decidió posponer el veredicto, solicitó más pruebas y pidió escuchar los testimonios de tres testigos que ya se habían presentado en el juicio: el del Reinaldo ‘Rey Zambada, el del Vicente Zambada y el de Dámaso López Núñez, todos ellos también señalados de ser narcotraficantes y colaboradores de Joaquín Guzmán.



Los tres trabajaron con el capo y actualmente son cooperantes del Gobierno, al buscar rebajar sus penas. Pero, ¿cómo ha sido el juicio contra Joaquín Guzmán en Estados Unidos y qué ha sido lo más relevante que se ha conocido?



Unas ilustradoras son las encargadas de retratar lo que ocurre al interior de la corte de Nueva York, en Estados Unidos. Foto: EFE

¿A qué se enfrenta el Chapo?

El juicio inició en noviembre del año pasado. Hasta el 28 de enero de este año, la Fiscalía presentó a 56 testigos que detallaron los horrores que cometió el ‘Chapo’ Guzmán en su época como líder del Cartel de Sinaloa y la estrategia que utilizó para enviar cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos.



Por eso, la Fiscalía le imputa al capo mexicano diez cargos. Sin embargo, tan solo el primero de ellos conlleva una pena de cadena perpetua, si es declarado culpable de manera unánime por los doce miembros que componen el jurado.



Se le acusa de ‘participación continuada en una empresa criminal’, de haber exportado desde 2003 a EE. UU. toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas, de haber matado a varios hombres y ordenar otras ejecuciones.



Como resultado de esos delitos, el capo mexicano amasó una fortuna que asciende a los 14 mil millones de dólares.



De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia Efe, si Guzmán es encontrado culpable podría ser enviado a la prisión federal del Estado de Colorado, la más segura de Estados Unidos, ubicada en medio del desierto. Durante el juicio ha estado recluido en un penal de máxima seguridad de Manhattan.

Emma Coronel Aispuro, esposa que acompaña al Chapo en el juicio, nació el 2 de julio de 1989 en California, Estados Unidos. Coronel conoció a Guzmán cuando era una niña. Foto: AFP

Colombianos, entre los testigos claves

La cifra de 56 testigos que ha traído la Fiscalía para hablar sobre Joaquín Guzmán no ha pasado desapercibida. Pero lo que ha trascendido en medios de comunicación del país es que varios de ellos son de nacionalidad colombiana.



Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido con el alias de ‘Chupeta’, es uno de ellos. El excéntrico capo que fue líder del cartel del norte del Valle les contó a las autoridades estadounidenses cómo le enviaba droga en aviones y barcos hasta México para que él las llevara hasta territorio norteamericano.



Relacionado con ‘Chupeta’ también testificó Germán Rosero, alias ‘Barbas’, un abogado nariñense. Rosero aseguró ser el enlace entre Ramírez Abadía y Guzmán. Este hombre coordinó el envío de cocaína entre 1998 y 2006.



Por otro lado están los hermanos Cifuentes. Alexander y Jorge Milton estuvieron ligados también al envío de cocaína hasta Estados Unidos. Una de las declaraciones más explosivas durante el juicio las dio Alexander, quien aseguró que el mexicano le pagó 100 millones de dólares en sobornos al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto.



También hubo otros que no estuvieron directamente relacionados con el envío de drogas pero sí con servicios que eran de utilidad para el narcotraficante líder del Cartel de Sinaloa.



Cristian Rodríguez, un experto en comunicaciones, ayudó al mexicano a encriptar sus comunicaciones y, así, evitar ser descubierto.



La Unidad Investigativa de EL TIEMPO estableció que agentes del FBI también reclutaron a Diego Montoya, alias don Diego, a los narcoesmeralderos Luis Caicedo y Julio Lozano Pirateque, ligados al fútbol, y a Daniel el ‘Loco’ Barrera para que testifiquen contra Guzmán.

Juan Carlos Ramírez, alias 'Chupeta', rindiendo indagatoria en el juicio contra 'El Chapo'. Ramírez tiene la particularidad que se ha operado en múltiples ocasiones su rostro. Foto: Jane Rosenberg / EFE

Los detalles de los crímenes

Los más recientes crímenes que se conocieron contra el Chapo tienen que ver con unos documentos judiciales que decidieron desclasificar, pero que no se utilizaron como prueba de la Fiscalía.



Allí se detalla cómo Guzmán pagaba para abusar de niñas. Según el informe, el narcotraficante mexicano se refería a las menores como “vitaminas” que lo ayudaban a mantenerse vital.



Además, también se habló en su momento de las retaliaciones que tuvo contra sus enemigos y contra las personas que lo traicionaban. En repetidas ocasiones varios testigos declararon cómo enterraba vivas a varias personas y cómo las torturaba.



Sin embargo, actualmente es procesado por el envío de droga hasta Estados Unidos. Durante el juicio se conocieron detalles y revelaciones de las rutas que utilizaba para llevar la droga hasta territorio estadounidense.



De lo que se valían para lograr esa tarea era a través de droga camuflada que viajaba en aviones, barcos y hasta túneles. No obstante, esa empresa criminal no era posible sin el soborno de policías y autoridades que permitieran el tránsito libre de las cargas.

El 'Chapo' fue extraditado a Estados Unidos el pasado 19 de enero. Foto:

La defensa del narcotraficante

La estrategia de los abogados que defienden a Joaquín Guzmán ha sido desacreditar a los testigos que ha dado la Fiscalía, señalándolos de “mentirosos” y “criminales”. Con eso, lo que busca es atacar la veracidad de los cooperantes del Gobierno.



Los defensores pidieron al jurado que se “aferren a sus dudas” y declaren a Guzmán no culpable ya que, de acuerdo con su criterio, no ha quedado demostrado que el Chapo fuera el líder del cartel de Sinaloa.



Durante todo el juicio la defensa ha dicho que el liderazgo ha estado en manos del ‘Mayo Zambada’ y que su cliente no es otra cosa que un chivo expiatorio mientras Zambada sigue libre.



De hecho, la defensa se sintió satisfecha con los recientes pedidos de los jueces para escuchar nuevamente a los tres testigos mencionados anteriormente.

“nos sentimos bien, estamos tranquilos”, dijo Eduardo Balarezo, principal abogado.



“Es muy interesante, quiere decir que están considerando todas las pruebas y pensando mucho lo que van a decir”, afirmó el abogado. Igualmente indicó que la revisión de testimonios “no es raro” y que el jurado sabe “lo que están buscando”.



Mientras que Jeffrey Lichtman, otro de los abogados de la defensa que tuvo a cargo la presentación de argumentos iniciales y finales del caso, afirmó por su parte que "los jurados están haciendo lo que es correcto, evalúan la evidencia cuidadosamente".



El jurado comenzó a deliberar este lunes, luego de escuchar las instrucciones del juez, tras tres meses de juicio en los que 56 testigos se sentaron en la silla de los testigos, de los que 14 eran cooperantes del Gobierno.

Jeffrey Lichtman, abogado de 'El Chapo, quiso conocer detalles sobre la violencia de 'Chupeta'. Foto: EPA

La esposa del Chapo

Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante con quien tiene dos niñas gemelas de 7 años, ha ido casi todos los días al juicio contra su marido, menos en cuatro ocasiones.



Coronel ha sido enfática al decir que la imagen presentada contra su esposo nada tiene que ver con el hombre que ha conocido durante años.



Los periodistas que han asistido a las sesiones de la corte han detallado que al Chapo y a Emma Coronel no los dejan acercarse ni hablarse. Tan solo se saludan con gestos de manos a la distancia mientras atienden las declaraciones de los testigos.



"Hablo de años de convivir con él. No me pueden vender otra versión de Joaquín y aunque hace mucho tiempo que no tenemos contacto, mi esposo sabe lo mucho que lo quiero y siempre contó, cuenta y contará conmigo", indicó en su cuenta de Instagram.



Sin embargo, la mujer ha tenido que escuchar los detalles de los actos criminales que cometió el padre de sus hijas y los mensajes que se mandaba con sus amantes.



De hecho, tuvo que escuchar, por ejemplo, la lectura de conversaciones que sostuvo con Lucero Sánchez, la ‘Chapodiputada’ que aseguró que la relación que mantuvo con el Chapo entre 2011 y 2013 fue “de pareja”.



La joven esposa del capo apenas faltó cuatro días a las múltiples sesiones del juicio. Y en una emotiva carta en redes sociales pocas horas después de haber concluido el juicio contra su marido en la que reiteró su amor por él: “siempre contará conmigo”, escribió.

En los últimos años, Emma Coronel no ha perdido contacto con 'El Chapo'. Foto: Instagram: emmacoronela

