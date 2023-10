Resuelven crimen de enfermera asesinada en Florida hace 30 años tras una prueba de ADN

La historia de Teresa Lee Scalf llevaba más de 30 años sin tener una respuesta y es que su asesinato se dio en 1986, pero nunca se esclarecieron los detalles.

Hasta este 2023 la oficina del sheriff del condado de Polk informó, por medio de un comunicado de prensa, que Donald Douglas fue el responsable de la muerte de la mujer. Aunque el hombre murió en 2008 a los 54 años por causas naturales.



"Él la apuñaló agresivamente y la cortó", dijo el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, en una conferencia de prensa.



Puede leer: Estados Unidos renueva declaración de emergencia por amenaza de narcotráfico colombiano



Douglas asesinó a Scalf el 27 de octubre de 1986 y - de acuerdo con las autoridades - fue por motivos sexuales. El crimen tuvo lugar en la casa de la mujer que estaba ubicada en Lakeland, Florida, donde sufrió "graves cortes y heridas defensivas en las manos", según la Oficina del Sheriff del condado.

¿Cómo se resolvió el asesinato de Teresa Lee Scalf?

Cuando se realizaron las investigaciones en 1986 las pruebas que se recogieron en la escena del crimen incluían sangre que no pertenecía a Scalf, pero años después esta evidencia fue introducida en el Sistema de Índices Combinados de ADN.



Esta es una base de datos que contiene perfiles de ADN de delincuentes convictos, pruebas de escenas de crímenes sin resolver y personas desaparecidas. Aunque Douglas no tenía antecedentes, por lo que no estaba registrado en el sistema, en 2022 se generó una alianza con Othram (laboratorio privado de Texas) y fueron ellos quienes encontraron relación entre la muestra de sangre y el árbol genealógico del hombre.



Fue por medio de una muestra de ADN del hijo de Douglas que encontraron la coincidencia. "El perfil de ADN indicó un 100 por ciento de confianza de una relación biológica padre/hijo en comparación con el perfil de ADN del hijo de Douglas", añadió el laboratorio.

También puede leer: