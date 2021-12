Estados Unidos exigirá prueba PCR hecha un día antes del viaje

El gobierno de Estados Unidos actualizó las restricciones a viajeros para contener la nueva variante ómicron. A partir del lunes 6 de diciembre los viajeros deberán presentar una prueba PCR negativa hecha un día antes del viaje y no 72 horas previas como es hasta el momento.



Estas medidas aplican a no vacunados o a quienes tengan carné de vacunación covid con esquema completo. Las acciones se anunciaron ante la presencia de casos de la nueva variante ómicron en varios países, incluida Latinoamérica.

Dichas medidas se suman a las recomendaciones que la propia OMS ha emitido, en las cuales advierte a personas no vacunadas, a mayores de 60 años y a quienes aún estén en recuperación del covid, que se abstengan de viajar pues podrían presentar covid grave.



Estos son los países que han emitido restricciones de viaje por la variante ómicron.



Por ahora Colombia no ha emitido restricciones para viajeros por ómicron. El Ministerio de Salud advirtió que no se pueden tomar decisiones como, por ejemplo, cerrar vuelos internacionales hacia Colombia.



El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández Niño, señaló que una restricción "estaría discriminando y castigando a aquellos países con mayor capacidad de vigilancia genómica y que reportan de manera disciplinada a la OMS y a los sistemas internacionales".

Primer caso de ómicron en Estados Unidos

Estados Unidos confirmó en las últimas horas el primer caso en su territorio de la variante ómicron del coronavirus. Se trata de un hombre en California quien regresó a EE.UU. procedente de Sudáfrica el pasado 22 de noviembre.



El Gobierno Biden ha dicho que efectivamente le preocupa los efectos de la nueva variante ómicron, pero que no se encuentra en estado de pánico. Su interés es el de reforzar las medidas de control de viajeros, inicialmente, con esta medida, así como acelerar la vacunación en personas que aún no reciben su inoculación.