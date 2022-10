Un restaurante de Estados Unidos se encuentra en un lío legal con un cliente que dejó una propina de 3 mil dólares (13 millones de pesos) a una de sus meseras. Lo que debería ser un acto de generosidad digno de admirar, se ha convertido en todo un calvario para las partes a raíz de un trámite bancario defectuoso.



(Siga leyendo: Florida: presidente Biden visitará este miércoles zona afectada por huracán Ian).

Según resaltó el medio local ‘Newsweek’, Eric Smith entró al restaurante Alfredo’s Pizza, en la ciudad de Scranton, para realizar un pedido de tan solo 13 dólares. No obstante, al momento de pagar dejó la sorpresiva propina que asombró a los trabajadores del comercio.

Espero que reconozca sus acciones y se presente y pague esto FACEBOOK

TWITTER

Es más, la cadena de televisión local cubrió el hecho afirmando que Smith donó la gratificación como parte de un movimiento religioso nacido en redes sociales llamado ‘Propinas para Jesús’.



“Realmente significó mucho para mí, porque todos están pasando por muchas cosas. Realmente tocó mi corazón. Todavía no puedo creerlo. Todavía estoy en estado de shock”, declaró en aquella oportunidad Mariana Lambert, mesera que recibió la propina.



(Lea: Trump pide a la Corte Suprema que se pronuncie sobre documentos de Mar-a-Lago).

Facebook Twitter Linkedin

Alfredo´s Pizza Foto: Alfredo´s Pizza

Smith quiso recuperar el dinero

Sin embargo, la situación empezó a tornarse un tanto confusa cuando Smith intentó recuperar el dinero reversando el giro que realizó con su tarjeta de crédito, según comentó Leslie Minicozzi Galacci, vicepresidenta del restaurante, a ‘Newsweek’.



“Recibimos un aviso 45 días después de que cenó en nuestro establecimiento (...) Ya le habíamos pagado a Mari los $ 3.000 con un cheque de la compañía, por lo que actualmente nosotros, como propietarios, sufrimos la pérdida”, declaró Galacci.

Facebook Twitter Linkedin

Mesera (Imagen de referencia). Foto: ¡Stock

La gerencia llamó a la sucursal bancaria y le comentaron que al tratarse de una tarjeta de crédito el monto no pudo ser procesado, por lo que la transacción se canceló a las pocas horas.



(Siga leyendo: Blinken destaca atención a población migrante en Bogotá: 'Un modelo a seguir').



“Pensamos que alguien en realidad estaba tratando de hacer algo bueno (...) Y ahora estamos, ¿qué, tres meses después? Ni siquiera, y no hay respuesta. No hay nada que mostrar en este momento”, resaltó Zachary Jacobson, gerente del restaurante a WNEP-TV.



A raíz de la situación, intentaron comunicarse por todos los medios posibles con Smith, pero este no respondió los llamados, así que el consejo administrativo de Alfredo’s decidió imponer una demanda en la oficina de la magistrada Joanne Price Corbette en el condado de Lackawanna.



“Desafortunadamente, tuvimos que presentar cargos porque ahora nos quedamos sin este dinero (...) Él nos dijo que lo demandáramos, así que eso es lo que vamos a terminar haciendo”.



Los gerentes del comercio se mostraron profundamente decepcionados por haber sido víctimas de tal situación, pues pensaron que la bondad del involucrado era legítima y por eso había dejado los 3 mil dólares de propina.



“Espero que reconozca sus acciones y se presente y pague esto”, concluyó Jacobson.



(También: Trump quería bombardear laboratorios de droga en México, revela nuevo libro).

Más noticias

Video: Papá usa a su hijo como escudo humano para evitar ser arrestado

Se busca asesino serial: viste de negro y ataca en la oscuridad; van 6 muertos

Ron DeSantis, el hombre que podría amenazar la supremacía de Trump

Tendencias EL TIEMPO