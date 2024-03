Reserva de parques: la tendencia para celebrar cumpleaños que causó polémica en EE. UU.

conseguir espacios públicos para celebrar los cumpleaños hareservar de una forma muy particular las mesas de los parques, únicamente para los invitados del festejado. Una nueva manera deha llamado la atención en Estados Unidos . Este método consiste en, únicamente para los invitados del festejado.

A través de una publicación de Reddit, el usuario AV16mm dio a conocer la manera en la que los padres de un niño decidieron hacerle una fiesta en un parque en el país norteamericano y no tardó en levantar controversia.

En el posteo se aprecian un par de fotografías en las que se ven algunas mesas de un parque público decoradas para la celebración y listas para recibir a los amigos y familiares del menor.

Hasta ese momento todo parecía algo muy normal. Sin embargo, el usuario también informó que se trataba de un parque público muy concurrido el cual llevaba abierto cuatro horas, pero hasta ese momento no había nadie en las mesas.

Estados Unidos: apartan un parque para un cumpleaños y nadie llega en horas

En la publicación también se explica que los organizadores habían apartado las mesas, probablemente un día antes, con un particular mensaje. En un papel ubicado en uno de los bancos, se podía leer: “Reservado para una fiesta de cumpleaños. Por favor respeta el espacio que hemos apartado y no utilices nuestras mesas. Esto es para una fiesta de un niño de cuatro años, no seas tú quien lo arruine, gracias”.

Los usuario de Reddit demostraron indignación ante el mensaje. Foto:Reddit av16mm