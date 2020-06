Rescatan a niño de 18 meses enjaulado entre cucarachas y roedores

No paran los casos de maltrato infantil en el mundo. Esta vez las autoridades del condado de Henry en Tennessee, EE. UU., hallaron a un pequeño de tan solo 18 meses enjaulado en una perrera de 1.2 metros cuadrados, en medio de sus propias heces, cucarachas, gusanos y roedores.

Los oficiales allanaron una propiedad en área rural de Dale Cementery Road, luego de recibir una denuncia anónima de maltrato animal a gran escala. En el lugar no solo encontraron varios animales enjaulados sino que, al adentrarse en el interior de la vivienda, hallaron a un menor dentro de una jaula en medio de la mugre, un sinnúmero de plagas y una serpiente sobre los abarrotes.



"Fue desgarrador ver las condiciones en que vivía el niño. No había nada, en toda la casa, que perteneciera al bebé fuera de la jaula en la que estaba...No había otros juguetes, ni cuna, ni mantas para él. Parecía que pasaba la mayor parte de su tiempo, si no todo, en la jaula. El olor a amoníaco que surgió cuando levantamos la jaula y los insectos que estaban debajo, hacen parecer que permaneció allí mucho tiempo", fueron las declaraciones del sheriff Monte Belew, de acuerdo con el medio local 'Tennessean'.



El pequeño, quien al momento del rescate corrió a los brazos de una agente, fue enviado al Departamento de Servicios Infantiles de Tennessee, mientras que su madre Heather Scarbrough junto con Thomas Jefferson Brown, padrastro del menor y Charles Brown, fueron arrestados y acusados de abuso infantil agravado, crueldad animal, posesión de armas de fuego y fabricación de drogas, según lo informó 'Fox 17 News'.