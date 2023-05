El líder de los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunció este viernes que las negociaciones para aumentar el límite de endeudamiento del país y evitar un default entraron en una "pausa", en medio de "reales diferencias" según la Casa Blanca.



"Sí, tuvimos que hacer una pausa", dijo a McCarthy a reporteros en el Capitolio al ser interrogado sobre la situación.

"No podemos gastar más dinero el próximo año" fiscal, sostuvo el republicano McCarthy.



Por su parte, el líder de la minoría conservadora en el Senado, Mitch McConnell, culpó de este impás al presidente Joe Biden por no haber abordado el asunto antes con el líder de la Cámara de Representantes, el conservador Kevin McCarthy.



"Esperó meses antes de aceptar negociar con McCarthy un acuerdo sobre el gasto. Ellos dos son los únicos que pueden llegar a un pacto. Ya es hora de que la Casa Blanca se ponga seria. El tiempo es oro", señaló este viernes en Twitter.



Los republicanos continúan insistiendo en que el presidente Joe Biden debe recortar el gasto público si quiere obtener su apoyo para subir el techo de endeudamiento del país, un tope cuyo aumento o suspensión es resorte del Congreso.



Los demócratas en tanto, sostienen que las dos cosas no pueden ligarse y quieren un aumento de la capacidad de emisión de deuda sin condiciones.

Las fuerzas políticas en el Capitolio se enfrentan por el techo de la deuda. Foto: AFP

La Casa Blanca también reconoció este viernes las dificultades de avanzar con sus contrapartes republicanos. "Hay reales diferencias entre las partes en temas presupuestarios y las conversaciones serán difíciles", dijo un funcionario de la Casa Blanca en una declaración previa a la de McCarthy.



"El equipo del presidente está trabajando duro para encontrar una solución bipartidista razonable que pueda ser aprobada por la Cámara (de Representantes) y el Senado", añadió.



El presidente, que se encuentra en la cumbre del G7 en Japón, acortó su gira por Asia para regresar antes a Washington y tratar de obtener un acuerdo.



Biden y McCarthy sostuvieron dos reuniones en los últimos días a medida que se acerca el plazo que según el Departamento del Tesoro podría poner a Estados Unidos entre la espada y la pared.

Presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: Jim WATSON / AFP

Demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo sobre este aumento de la capacidad de emisión de deuda de Estados Unidos, a pesar de que es indispensable para que el país honre sus pagos a acreedores, proveedores, pague salarios de los funcionarios públicos y las pensiones.



En el bando de los demócratas hay ya quienes le piden a Biden que use la potestad que le confiere la enmienda constitucional número 14 para elevar el techo de deuda sin pasar por la aprobación del Congreso.



El senador izquierdista Bernie Sanders admitió este jueves que no es "la solución perfecta", pero que hacerlo "permitiría a Estados Unidos seguir pagando sus cuentas a tiempo y evitar una catástrofe económica y recortes devastadores para algunas de la



Subir el límite de la emisión de deuda suele ser un trámite rutinario en el país, que usa este sistema dependiente del Congreso desde hace décadas. Pero esta vez, como viene ocurriendo con más frecuencia, el asunto es objeto de una pulseada política.



Estados Unidos superó en enero el límite máximo de emisión de deuda pública, que es de 31,4 billones de dólares, y desde entonces se han aplicado medidas extraordinarias que solo permiten cumplir con las obligaciones por un tiempo.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE