Republicanos nominan a su cuarto candidato a liderar Cámara Baja de Estados Unidos

Los republicanos eligieron este martes a su cuarto candidato en apenas dos semanas para reemplazar al destituido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que subraya el caos en el que está sumido el fragmentado partido después de que tres candidatos anteriores no consiguieron posicionarse.



Mike Johnson, representante de Luisiana, ganó una votación interna del partido, según dijo la presidenta de la conferencia, Elise Stefanik.

La Cámara de Representantes lleva paralizada desde la destitución el 3 de octubre del anterior líder, Kevin McCarthy, por una rebelión de partidarios del expresidente Donald Trump.



En un intento por poner fin a la crisis, este martes los republicanos, con mayoría en la cámara baja, acordaron nombrar a Tom Emmer, el más moderado de los que se presentaban al cargo, pero él, consciente de las reticencias de algunos trumpistas a respaldarle en una sesión plenaria, prefirió renunciar al cabo de unas horas.



(Lea también: ¿Permitirá Nicolás Maduro que María Corina Machado sea candidata contra él en 2024?)



Así las cosas, el Congreso, supuestamente uno de los más poderosos del mundo, no ha podido votar ningún proyecto de ley desde el 3 de octubre.



Y esto en un contexto tenso: tienen plazo hasta el 17 de noviembre para ponerse de acuerdo sobre un presupuesto si quieren evitar el cierre parcial de la administración federal de Estados Unidos, que obligaría a cientos de miles de trabajadores a quedarse temporalmente en casa sin salario.

Facebook Twitter Linkedin

El representante republicano de Minnesota Tom Emmer prefirió renunciar al cabo de unas horas. Foto: EFE

En el frente internacional tienen dos asignaturas pendientes. Sin líder, la Cámara de Representantes no puede acceder a la petición del presidente Joe Biden de desbloquear más de 100.000 millones de dólares en fondos de urgencia, sobre todo para ayuda militar para Israel y Ucrania.



"Esta es probablemente una de las cosas más vergonzosas que he visto", declaró el domingo a ABC News el líder del comité republicano de Relaciones Exteriores, Michael McCaul.



(Le puede interesar: Fiscalía de Tailandia acusa a Daniel Sancho de asesinato premeditado a Edwin Arrieta)



"Porque si no tenemos un presidente de la Cámara, no podemos gobernar. Y cada día que pasa, estamos básicamente cerrados como Gobierno", añadió.



Todo parece indicar que Johnson se verá afectado por las mismas divisiones internas que han dejado al partido incapaz de unirse en torno a un líder.

Facebook Twitter Linkedin

Johnson se verá afectado por las mismas divisiones internas que han impedido la elección de un candidato. Foto: AFP

Johnson, vicepresidente de la conferencia pero relativamente novato en política, perdió ante Emmer a primera hora del día, pero rápidamente volvió a lanzarse al ruedo tras la retirada de su colega de liderazgo.



Ninguno de los candidatos que disputaban este martes la nominación tenían mucha experiencia en liderazgo.



(Además: La 'parálisis' que tiene a 31 países sin embajador estadounidense, entre ellos Colombia)



Emmer es partidario de Trump pero algunos trumpistas lo consideran desleal por haber votado a favor de la certificación de la victoria de Biden en las elecciones de 2020.



Sólo 117 colegas votaron por él en la ronda final este martes, según la prensa estadounidense, y 97 prefirieron a su rival Mike Johnson.

Facebook Twitter Linkedin

El legislador republicano de Ohio Jim Jordan. Foto: EFE

Tras su expulsión el pasado 3 de octubre, se postuló para el puesto el congresista Steve Scalise, que fue nominado pero nunca llegó a someterse a una votación en el pleno por falta de apoyos.



Otro candidato, Jim Jordan, se retiró el viernes de la contienda tras perder en el hemiciclo tres votaciones en las que varios legisladores de sus propias filas le dieron la espalda.

Johnson, de Luisiana, se enfrentará este miércoles a una votación a puerta cerrada para ver si logra los 217 votos necesarios para salir victorioso en el hemiciclo.



(Siga leyendo: Ministerio de Sanidad de Gaza declara el 'colapso total' del sistema de salud)

Si Johnson tuviera éxito donde sus colegas han fracasado, sería el portavoz con menos experiencia en más de un siglo, ya que nunca ha presidido un comité ni ha desempeñado un papel de liderazgo.



Y podría verse presidiendo un cierre del gobierno dentro de tres semanas, a menos que pueda llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de 2024 con negociadores mucho más experimentados en la Casa Blanca que sea aceptable para su partido.



Los republicanos tienen una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes, de modo que el candidato solo puede permitirse el lujo de que un máximo de cuatro colegas le den la espalda en la votación en sesión plenaria.



McCarthy, que desde el comienzo se enfrentó a resistencia por parte del grupo de legisladores más a la derecha del partido, agrupados bajo el "Freedom Caucus", logró hacerse con el puesto en enero tras 15 votaciones en la Cámara. Estuvo 9 meses en el cargo.

AFP y EFE