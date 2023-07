Tanto el Senador republicano Marco Rubio como los representantes a la Cámara Lincoln Díaz-Balart y María Elvira Salazar salieron lanza en ristre contra la administración de Joe Biden por la medida de suspensión del monitoreo de cultivos de coca en Colombia por primera vez en más de tres décadasy cuestionaron las motivaciones de fondo.



"Suspender el monitoreo de coca en Colombia es ridículo. Esto es un regalo para la administración Petro que está negociando activamente con el ELN y Maduro. Es otro ejemplo de la administración Biden haciendo concesiones a gobiernos de extrema izquierda en la región", dijo Rubio.

Díaz-Balart dijo por su parte que estar "profundamente indignado" por la noticia.



"Estoy profundamente indignado por los informes de que Estados Unidos ha pausado la monitorización satelital de la producción de coca en Colombia, y que la Administración Petro ya no está erradicando de manera agresiva las plantaciones de coca ni tomando otras medidas proactivas para detener el narcotráfico en Colombia. Debido a estos preocupantes informes, he formulado una serie de preguntas a la Administración Biden sobre su veracidad. Si la Administración Petro está renunciando a su responsabilidad de mantener la seguridad de Colombia en la erradicación de la producción de coca, y qué está haciendo la Administración Biden para combatir a los despiadados cárteles que amenazan la seguridad de nuestro hemisferio. Después de más de dos décadas de progreso, no podemos permitir que Colombia retroceda a la situación casi de un Estado fallido de los años 90. Seguiré presionando para obtener respuestas a estas preguntas y exigiré que Estados Unidos continúe su labor de eliminar las muchas amenazas que plantea el narcotráfico en nuestro hemisferio", afirmó Díaz- Balart a través de Twitter.



Díaz- Balart es el presidente del subcomité de Apropiaciones para las operaciones extranjeras en la Cámara de Representantes y está semana impulsó exitosamente un proyecto de ley en el que difiere toda la ayuda para Colombia precisamente por sus dudas frente al compromiso del gobierno Petro.



Salazar, que es la presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental dijo tras conocer la noticia dada por EL TIEMPO que Biden le estaba haciendo un "favorcito" a Petro al no monitorear los cultivos.



Las plantaciones de coca en el país vienen en franca expansión desde el año 2015 y se esperaba que las cifras del 2022 fueran aún peores desde que el gobierno Petro anunció que no erradicaría los cultivos de campesinos en el país.



Pero esas cifras, al menos las de EE.UU., ya no se conocerán debido a la suspensión del programa, que medía los cultivos a través de imágenes satelitales.



Queda pendiente otro estudio similar que hace la ONU pero que hasta ahora no ha sido publicado.





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington



En Twitter @sergom68