Esta semana se volvió a mover el tema de Jean Elizabeth Manes, la nominada por el presidente Joe Biden para ser la nueva embajadora de Estados Unidos ante Colombia.



Pero no en la dirección esperada.



De hecho, si algo quedó claro es que su confirmación está siendo bloqueada de momento por el partido republicano.



Durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde este jueves se evaluó la designación de cuatro embajadores (no estaba el de Colombia), su presidente, el demócrata Bob Menéndez, puso el tema de Manes en la mesa al señalar que se trataba de una profesional "muy competente" y que era un contrasentido llevar un año sin embajador en Colombia (el embajador Phillip Goldberg abandonó el país en junio pasado).

El embajador Philip Goldberg estuvo en el país hasta el año pasado. Foto: Cortesía AmCham

"Debo anotar que hay una nominada que no está en este panel, pero que espero podamos llegar a tenerla pronto y es Jean Elizabeth Manes, la escogida para Colombia. Se trata de una consumada diplomática, una verdadera profesional. Llevamos un año sin embajador en un país que es muy importante como para no tener uno", dijo Menéndez.



Justamente, Manes está pendiente de que su nombramiento sea confirmado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que, por ley, tiene que dar su visto bueno a todos los embajadores. Antes de que eso suceda, esta misma Comisión debe agendar una audiencia de confirmación para que la funcionaria responda preguntas sobre su nuevo cargo.

A la fecha, dicha audiencia no ha sido programada. Sin embargo, fuentes legislativas le han dicho a este diario que sería este mes, o a más tardar junio, con la idea de que Manes pueda asumir funciones en agosto o septiembre.



Sin embargo, lo que más llamó la atención durante la sesión del jueves fue la respuesta de James Risch, el republicano de más alto rango en este mismo Comité.



Según Risch, sus asesores han recibido múltiples "quejas sobre los dotes de liderazgo, estilo de manejo y juicio" de Manes durante su paso por la embajada de EE. UU. en El Salvador. "Temas serios", dijo, que estaban revisando.



Risch, incluso, fue más allá al revelar que Manes había sido investigada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado (IG) por temas asociados a su buen liderazgo y juicio.



"Aunque esa investigación se cerró, estoy perturbado porque Manes no mencionó dicha investigación en las entrevistas con mis asesores ni en el cuestionario que se le envió. Todos sabemos que Colombia es un país crítico y me preocupa la dirección de las cosas en este momento en ese país. Pero, dadas las observaciones sobre Manes, no estoy listo para ponerle fecha a una audiencia en la que se discuta su nominación", dijo el senador republicano.



Este diario conversó con diversas fuentes en Washington para llegar al fondo de un episodio que ya está teniendo ribetes de novela.

Jean Elizabeth Manes sería la futura nueva embajadora de EE. UU. en Colombia. Foto: Archivo

El cuestionado paso de Jean Elizabeth Manes como embajadora en El Salvador

Los problemas de Manes emanan, como efectivamente dice Risch, de su paso por El Salvador, la relación con el presidente Nayib Bukele y las simpatías de un sector del partido republicano con este controvertido mandatario.



Manes, una diplomática de carrera, fluida en español y portugués, fue nombrada en el 2015 como embajadora en el país centroamericano por el entonces presidente Barack Obama, cargo que ocupó hasta 2019 cuando fue reemplazada por Ronald Johnson, un exmilitar puesto por Donald Trump.

A pesar de las movidas antidemocráticas de Bukele que desde entonces estaban haciendo eco, tanto Johnson como Trump mantuvieron una estrecha amistad con el presidente que duró hasta enero de 2021 cuando Joe Biden asumió la Casa Blanca y las relaciones bilaterales se deterioraron.



Tanto Biden como sus nuevos encargados de la región criticaron abiertamente algunas de las decisiones de Bukele, como la destitución de jueces y el régimen de excepción que impuso hace poco más de un año para combatir el crimen en el país.

El expresidente Donald Trump. Foto: AFP / Archivo El Tiempo

En mayo de 2021, Biden volvió a mandar a Manes a El Salvador, pero esta vez como Encargada de Negocios, nombramiento que fue visto como un castigo frente a las políticas de Bukele, dado que no le otorgó el rango de embajador.



Desde su llegada, Manes -en teoría con instrucciones de la Casa Blanca- llegó "hablando duro" y sus cruces con Bukele se volvieron constantes en redes sociales. La diplomática, además, entró pisando callos pues -con la venía de sus superiores- hizo remover de su cargo a otro funcionario que trabajaba en la embajada y que era muy cercano al exembajador Johnson y al gobierno Bukele.



Fue ese funcionario, según le dijeron fuentes cercanas al caso a EL TIEMPO, el que desató la pesquisa del IG al que hizo mención el senador Reisch para establecer si Manes había abusado de su poder.



Este diario también conoció los resultados de dicha investigación donde se concluye que la funcionaria no habría cometido irregularidades.



En todo caso, en noviembre de ese año, solo seis meses después de haber llegado al país, Manes renunció al cargo tras indicar que el gobierno de El Salvador "no estaba interesado" en tener una relación con EE. UU.

Las polémicas decisiones de Nayib Bukele en El Salvador fueron duramente criticadas por Manes. Foto: EFE

Jean Elizabeth Manes, una perfilada conservadora para Colombia

Cuando el nombre de Manes comenzó a sonar a comienzos del 2022 como posible embajadora para Colombia, algunos demócratas expresaron su inquietud dado el espíritu combativo de Manes y su formación conservadora (estudió en una de las universidades más conservadoras del país). Especialmente, cuando se confirmó que Gustavo Petro sería el presidente de Colombia.

Biden, de cualquier manera, la nominó en enero de este año y desde entonces aguarda a que el Senado la convoque para su audiencia de confirmación.



Pero, según les dijeron a este diario fuentes en ambos partidos, hay un sector de los republicanos -muy asociado al expresidente Donald Trump- que no la quieren por su postura frente al presidente salvadoreño y la oposición a sus políticas de seguridad.



De hecho, el propio Bukele -dicen las fuentes- contrató a un lobista muy cercano a la extrema derecha del país para que hiciera campaña en contra de Manes y al que les estaría pagando una jugosa suma de dinero a cambio.

Paralelamente, en EE. UU. ha ido creciendo todo un movimiento "pro-Manes" que incluye a figuras del establecimiento republicano, militares y demócratas como Menéndez.



EL TIEMPO conoció una carta del ex jefe del Comando Sur, Almirante Craig Faller, en donde dice que Manes es la "candidata perfecta" para Colombia, dado su profundo conocimiento sobre temas de seguridad y defensa.

Carta del Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Roger Noriega, obtenida por EL TIEMPO. Foto: Archivo particular

Carta Craig Faller Foto: Archivo particular

Así mismo, otra carta del Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Roger Noriega, sostiene haber conocido a la funcionaria a lo largo de sus 31 años de ejercicio diplomático y da fe sobre sus "amplias capacidades para manejar las relaciones diplomáticas".



De paso, este diario confirmó que al menos cinco ex embajadores de EE. UU. en Colombia -Anne Patterson, Michael McKinley, Kevin Whitaker, Bill Brownfield y William Wood- acordaron firmar una carta conjunta respaldando la confirmación de Manes para ocupar el puesto en Colombia.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68