Republicano Mike Pence desiste de precandidatura presidencial en Estados Unidos

El exvicepresidente Mike Pence anunció este sábado que se retira de la carrera electoral por la Casa Blanca para 2024, durante su participación en una tradicional reunión republicana que se celebra en Las Vegas.



"Vengo a decirles que me ha quedado claro que no es mi hora", dijo Pence en un giro sorpresivo de su discurso ante el encuentro anual de la Coalición Judía Republicana (RJC) que concentra influyentes donantes del partido. "He decidido suspender mi campaña para presidente", dijo.

"Al pueblo estadounidense, le digo que no es mi hora, pero sigue siendo el momento de ustedes", agregó Pence que fue ovacionado de pie por los presentes. "Estoy dejando esta campaña pero les prometo que nunca dejaré de luchar por los valores conservadores".



"Siempre supimos que sería una batalla difícil, pero no me arrepiento", comentó. La precandidata Nikki Haley, quien se dirigió a la platea poco después, abrió su discurso con palabras de reconocimiento para Pence.



"Es un hombre de bien, que peleó por Estados Unidos y por Israel, y le estamos en deuda", dijo la exembajadora de Washington ante las Naciones Unidas. Pence no anunció su espaldarazo a ninguno de los aspirantes a la nominación presidencial del partido.



El republicano, con apenas 3,8% de intención de voto en su partido según el portal fivethirtyeight.com, sirvió como vicepresidente en la gestión de Donald Trump, líder de las encuestas con 56,9% del apoyo republicano pero acosado por problemas judiciales.



Trump, que desea volver a la Casa Blanca, es también esperado la mañana de este sábado en la reunión de la RJC.



El evento anual, que tradicionalmente funciona como un escenario de campaña electoral, adquirió este fin de semana un tono de urgencia con la escalada del conflicto en Oriente Próximo, con los presentes esperando posiciones firmes de apoyo irrestricto a Israel en su guerra con Hamás. "Debemos estar firmes con Israel", dijo antes Pence.



"Todos los que estamos con Israel sabemos que Israel no tiene otra opción que aplastar a Hamás", agregó. "Así que Estados Unidos tiene que estar con Israel hoy y mañana, y a través de cada día de lucha hasta que Hamás sea destruído de una buena vez".



