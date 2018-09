Reliquias del Titanic serán subastadas por quiebra de sus propietarios

Una colección de más de 5.500 reliquias rescatadas del naufragio del Titanic será subastada para pagar las deudas acumuladas por Premier Exhibitions, la compañía dueña de dichas antigüedades, y todo porque esta empresa se encuentra en bancarrota y necesita salir a flote de las deudas, por lo que el futuro del tesoro histórico podría quedar en manos de un nuevo dueño a partir de octubre.

Gran parte de la trágica historia del trasatlántico de lujo, que se hundió en 1912, y cuyos restos del enorme barco fueron encontrados por buceadores en el océano Atlántico en 1985, serían subastados en un solo lote, en una operación programada para el 11 de octubre.



Dentro de los objetos que fueron rescatados del Titanic se encuentran conjuntos de porcelana, un ángel de bronce y diversos muebles, que harán parte de la venta. También hay papeles, documentos y fotografías, muy deteriorados por el agua.

La subasta se realizará ante la orden de un juez de bancarrota para cubrir las deudas de la compañía Premier Exhibitions, que se declaró en quiebra en 2016.



Los artículos se venden juntos y ya hay tres fondos de cobertura que hicieron una oferta inicial de US $19,5 millones, pero al parecer hay nuevas ofertas que superarían los 20 mil millones de dólares.

La película Titanic, dirigida por el canadiense James Cameron, fue muy exitosa en las salas de cine. El director tambiés es otro de los interesados en la subasta. Foto: Archivo / EFE

Diferentes artefactos del famoso trasatlántico han sido subastados con anterioridad por cuantiosas sumas de dinero. Un violín del líder de la banda que tocaba mientras se hundía el barco se vendió por US $1,7 millones en 2013, mientras que una carta escrita en las últimas horas del barco llegó a US $166.000 el año pasado.

El pasado jueves, el juez evaluó los planes para subastar el mayor tesoro de objetos del Titanic, que ya está atrayendo el interés de fondos de cobertura de Estados Unidos, inversores chinos, museos británicos y hasta el galardonado director James Cameron, anticipó elfinanciero.com.mx.



El Titanic, el mayor transatlántico jamás construido en su momento, se hundió casi dos millas bajo el mar en su primer viaje, en 1912. En la tragedia murieron más de 1.500 de sus 2.200 pasajeros.

Museos del Reino Unido, en alerta

Las ofertas amenazan los esfuerzos del consorcio de museos del Reino Unido que esperaba adquirir la colección con una oferta de 20.000.000 millones de dólares, pero no llegó a reunir ese monto.



Los museos británicos se mantienen en alerta ya que no pudieron recaudar lo acordado antes de que el fondo de inversión, encabezado por Apollo Global Management -un fondo estadounidense especializado en comprar empresas endeudadas y reestructurarlas y venderlas- lanzara la oferta por los objetos del trasatlántico británico.



Según informó el periódico inglés The Guardian, los museos tendrán tiempo hasta el 5 de octubre para hacer un nuevo intento por mantener el control de las reliquias del Titanic. Para eso, buscarán juntar unos 21.500.000 millones de dólares para que la oferta sea competitiva. La subasta se llevará a cabo el próximo 11 de octubre en Jacksonville, Florida (EE. UU.).



Además de la subasta, quien consiga los derechos de la colección también obtendrá derechos de salvamento y podrá recoger más objetos en el campo de escombros donde se encuentra el Titanic, el gigantesco barco que naufragó durante su viaje inaugural el 14 y 15 de abril de 1912.



ELTIEMPO.COM