¿Está perdiendo Colombia el estatus especial que por años ha tenido en su relación bilateral con Estados Unidos?



Puede que aún no, pero ciertas fisuras sí quedaron en evidencia este miércoles en la tarde durante una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores donde el secretario de Estado, Antony Blinken, omitió mencionar a nuestro país al hacer una lista de naciones en el hemisferio que están sacando la cara en la defensa de la democracia.

El tema lo puso sobre la mesa el excandidato a la vicepresidencia y senador demócrata Tim Kaine. El Senador le preguntó a Blinken qué países eran los que mejor se estaban desempeñando en una región que, a su juicio, está en un retroceso democrático.



"¿Quiénes son los que están sacando la cara en la región, porque esta es una región que está en un retroceso democrático, no en todos, pero cuáles son los que se están destacando, por ejemplo, denunciando estas malas conductas", le dijo el senador.



Blinken, en su respuesta, mencionó por nombre propio los casos de Ecuador, Chile, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, pero no el de Colombia.





Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: AFP

"Tenemos países, como Ecuador, que pese a serios retos, continúa parándose firme o Chile, que habla de frente y de manera convincente porque esto no son solo gobierno de derecha sino también de izquierda. Y tenemos países como Costa Rica, que sigue siendo un campeón… Pero también hay otros países que han sido muy sólidos con nosotros como República Dominicana y Panamá. Así que, pese a que hay tendencias que se están moviendo en cierta dirección, seguimos teniendo fuertes aliados que quieren trabajar con nosotros", afirmó el Secretario.



Aunque la exclusión de Colombia en esta lista de países destacados puedo ser un simple olvido, sí llamó la atención pues Colombia hasta hace poco era considerada en EE. UU., tanto por republicanos como por demócratas, como un ejemplo para la región y el mundo y el mejor aliado de EE. UU. en el hemisferio.



Un detalle que no pasó desapercibido por el propio Kaine. "Me pareció una exclusión muy notable", le dijo el senador a este diario tras salir de la audiencia.

Pese a que hay tendencias que se están moviendo en cierta dirección, seguimos teniendo fuertes aliados

TWITTER

A juicio de Kaine, "no es que EE. UU. ya no piense en Colombia como un país aliado, pero sí hay interrogantes en este momento sobre su dirección".



El tema tiene vigencia pues la semana entrante EE. UU. realiza su Segunda Cumbre sobre la Democracia que instala el propio presidente estadounidense, Joe Biden, en Washington y donde se escogió a Costa Rica como representante de la región.



Si bien la agenda de la Cumbre abarca tres días y no está finalizada, en la página web del Departamento de Estado no aparecen funcionarios colombianos como oradores principales en el evento.



Colombia era considerada en EE. UU. como un ejemplo para la región y el mundo y el mejor aliado de EE. UU. en el hemisferio. Foto: SAUL LOEB / AFP

Dicho eso, el estatus de Colombia como nación privilegiada por EE. UU. también quedará ratificado la semana entrante cuando ambos países se den cita en Washington para los Diálogos de Alto Nivel entre ambas naciones, un evento que se viene realizado desde hace varios años y en el que ambos países coordinan la cooperación en múltiples frentes.



El diálogo, que será instalado por Blinken en el Departamento de Estado, reúne a altos funcionarios de ambos países a lo largo de dos días. La delegación de Colombia, encabezada por el Canciller Álvaro Leyva, incluye otros cuatro ministros del gobierno de Gustavo Petro.



Y con seguridad, al culminar, será emitida una declaración conjunta en la que se destaque la fortaleza de la relación.



En todo caso, el "interrogante" del que habla Kaine y la "omisión” de Blinken durante la audiencia son señales para tener en cuenta.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68