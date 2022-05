El anunciado alivio de algunas de las medidas contra Cuba por parte del Gobierno de Estados Unidos produjo reacciones mixtas en Miami (Florida), desde los que creen que ayudarán a mejorar la situación de los cubanos hasta los que aseveraron que "no van a contribuir a un cambio político" en la isla.



El Gobierno del presidente Joe Biden anunció este lunes que restablecerá los vuelos comerciales a Cuba, que ahora solo llegaban a La Habana, suspenderá el límite de 1.000 dólares por trimestre al envío de remesas y reanudará el programa de reunificación familiar.



"El régimen en #Cuba amenazó a Biden con la migración masiva y tiene simpatizantes dentro de la administración y el resultado es que hoy vemos los primeros pasos hacia las políticas de Obama sobre Cuba", escribió el senador Marco Rubio en Twitter.



El desmantelamiento de algunas de las medidas tomadas por el republicano Donald Trump cuando era presidente (2017-2021) llega en un momento en que la afluencia de cubanos a EE.UU. tanto por tierra como por mar alcanza niveles récord.



A la vez, el régimen cubano continúa con el endurecimiento de su política hacia la oposición interna para evitar que se repitan protestas como las del 11 de julio de 2021.



Consultado por Efe Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, respaldó el restablecimiento de los vuelos comerciales a Cuba, no solo a La Habana, una política por la que su organización ha abogado siempre, ya que regula la "competencia entre las líneas aéreas" y eso beneficia al cubano dentro y fuera de la isla.

No obstante, Sánchez criticó que Biden "haya faltado a su palabra" cuando aseguró que "consultaría con el exilio cubano, como parte integral de esta nación y de nuestra tierra" este tipo de decisiones.



En cuanto a la suspensión del límite de 1.000 dólares por trimestre a las remesas hacia Cuba, el líder del exilio en Miami dijo que esta es una inmejorable ocasión para "forzar al régimen cubano a que las remesas vayan directamente al bolsillo" de los cubanos.



"El dinero de las remesas a través de Western Union debe ir directo a los cubanos, sin que la dictadura se apropie de un tanto por ciento" del envío, precisó. Sobre el impacto de la reactivación del programa de reunificación familiar, Sánchez avanzó que este será positivo al constituirse en una "forma legal de que las familias cubanas tengan contacto" y sirva para evitar "que algunos cubanos se lancen al mar" para ir al encuentro de sus familiares.



Juan Antonio Rodríguez, exiliado cubano, activista y amigo de la familia del fallecido Oswaldo Paya, se mostró también a favor de reactivar el programa de reunificación familiar, ya que "existía desde antes (...) y es positivo" para las familias cubanas.



Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático y la Asamblea de la Resistencia Cubana, se manifestó totalmente en contra de las medidas anunciadas hoy en unas declaraciones a Efe.



El dirigente del exilio consideró que detrás de esta decisión hay "conceptos errados" como creer que fomentar un cambio económico puede llevar a un cambio político en Cuba, algo -dijo- en lo que ya se equivocó el anterior demócrata en la Presidencia, Barack Obama, que abrió un proceso de normalización de relaciones con el régimen.



A su juicio, "es una ilusión pensar que en Cuba puede existir un sector económico independiente que no esté controlado por los militares".



Gutiérrez recordó que miles de personas fueron detenidas tras las protestas del 11J y, entre los juzgados y condenados a duras penas de prisión por manifestarse pacíficamente, hay menores.



Además, aseguró que no se entiende por qué la Administración Biden, que está de parte de Ucrania, le da oxígeno "al mayor aliado de Rusia en el hemisferio occidental".



