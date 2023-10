Relaciones con EE. UU. empiezan a complicarse por opinión de Gustavo Petro sobre Israel

La historiadora Deborah Lipstadt, embajadora especial de Estados Unidos para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo, se refirió este jueves a la declaraciones que hizo el presidente colombiano, Gustavo Petro, a propósito del ataque del grupo islamista Hamás contra Israel el fin de semana pasado.



"Nos sorprendió ver al presidente colombiano @petrogustavo comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.



La embajadora añadió: "Condenamos enérgicamente las declaraciones del Presidente Petro y le pedimos que condene a Hamás, una organización designada como terrorista, por su bárbaro asesinato de hombres, mujeres y niños israelíes".

-@StateSEAS: Nos consterna ver al presidente colombiano Gustavo Petro comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Condenamos enfáticamente sus afirmaciones y le solicitamos que condene a Hamás, una organización designada como terrorista, por los crueles… https://t.co/SP5sUuEnyb — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) October 12, 2023

Este pronunciamiento se da horas después que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo, usando los términos más enérgicos, que no condenar el ataque de Hamás a Israel del fin de semana pone en riesgo no solo a los ciudadanos de este país, sino a los de todo el mundo.



Según Blinken, cualquiera que diga querer la paz debería ser enfático en rechazar las acciones de esta organización terrorista.



Blinken dio las declaraciones desde Tel Aviv, a donde llegó esta semana para expresar el apoyo total a Israel tanto de la administración de Joe Biden como del Congreso de Estados Unidos.



"No condenar de manera inequívoca el terrorismo (de Hamás) pone en riesgo no solo a la gente de Israel, sino a la gente de todo el mundo. Mire lo que acaba de pasar. Personas de 36 países muertas o desaparecidas tras los ataques de Hamás. Europa, Asia, África, América: ninguna región ha escapado al sangriento alcance de Hamás", dijo Blinken tras su reunión con el Primer Ministro Benjamín Netanyahu.



"Cualquiera que quiera paz y justicia -continúo el secretario- debe condenar el reinado de terror de Hamás".



El secretario, tras mencionar que los ataques de Hamás lo habían impactado de manera personal pues sus ancestros son judíos, le aseguró a Netanyahu que Estados Unidos está listo para defender a Israel y apoyarlo en su guerra contra el grupo.



"El mensaje que le traigo a Israel es este: ustedes pueden ser lo suficientemente fuertes por sí solos para defenderse, pero mientras Estados Unidos exista, nunca, jamás, tendrán que hacerlo solos. Siempre estaremos allí, a su lado".



De acuerdo con Blinken, Estados Unidos ya está cumpliendo con esa promesa al enviar un primer cargamento con municiones y material de defensa: "Y más viene en camino", afirmó el secretario.



Las palabras de Blinken tienen una relevancia particular en Colombia, donde se ha desatado polémica por la postura del presidente Gustavo Petro, que hasta el momento se ha negado a condenar los ataques del fin de semana mientras pide negociaciones de paz entre las partes.



Y es que la posición del presidente Gustavo Petro frente al ataque en Israel, sin duda complicarán las relaciones con un Washington que si bien eran funcionales -al menos con los demócratas- no estaban exenta de tensiones.



Eso piensan una serie de ex diplomáticos, ex funcionarios y analistas consultados por este diario a raíz de la polémica que ha surgido en el país por las declaraciones del presidente.



De acuerdo con Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano y hoy con la Universidad de George Washington, "el escándaloso pronunciamiento de Petro hacia Israel y su incapacidad de criticar el ataque terrorista de Hamás a Israel profundizará aún más la desconfianza entre la administración Biden y el presidente colombiano. Hará aún más difícil ver a Colombia bajo Petro como un socio serio. Los republicanos de línea dura en el Congreso se sentirán justificados al ver a Petro todavía inmerso en su pasado guerrillero".

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68