Senado de Estados Unidos bloquea venta de armas a Arabia Saudí 

El Senado estadounidense, de mayoría republicana, aprobó una resolución para bloquear ventas de armas por 8.100 millones de dólares autorizadas por el presidente Donald Trump, en un desafío al mandatario.



La cámara alta del Congreso de EE. UU. aprobó por 53 contra 45 votos la primera de tres resoluciones que pondrían freno a las controvertidas ventas anunciadas por Trump este año, con siete republicanos alineados al bando demócrata.

Las medidas bloquearán 22 acuerdos de ventas distintos por mantenimiento de aviones, municiones de precisión y otros armamentos a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, en un momento en que las tensiones se recrudecen en Oriente Próximo.



La Cámara de Representantes estadounidense, controlada por los demócratas, tendrá que aprobar las tres resoluciones que se tramitan en el Senado.



Una vez en el despacho presidencial, se espera que Trump las vete, y eso pondrá en mayores dificultades al Congreso para proponer votación de dos tercios que supere la negativa del Ejecutivo.

La administración de Trump dio un paso extraordinario al evitar que el Congreso aprobara la venta de armamento en mayo, pues su administración declaró a Irán como una "amenaza fundamental" para la estabilidad de Oriente Próximo.

Arabia Saudí es señalada por varios países de violar el Derecho Internacional Humanitario al atacar civiles en Yemen. Foto: Yahya Arhab / EFE

El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, dijo que la administración estaba dando respuesta a una emergencia causada por el rival histórico de Arabia Saudí, Irán, que apoya a los hutíes rebeldes en Yemen.



Los senadores, incluso algunos republicanos, manifestaron que no había causa legítima para saltearse al Congreso, que tiene el derecho de desaprobar ventas de armas.



El republicano Lindsey Graham, leal a Trump en muchos otros frentes, defendió fuertemente el freno a todas las exportaciones de armamento, y se opuso al liderazgo saudí.

El senador republicano Lindsey Graham, se opuso a la venta de armas a la monarquía saudí al alegar que no existen motivos suficientes para apoyar a un régimen "brutal". Foto: Mandel Ngan / AFP

Graham sostuvo que esperaba que su voto "enviara una señal a Arabia Saudí" de que si actúa de la manera en que lo hace, "no hay espacio para una relación estratégica".



El senador aludió así al asesinato el año pasado del periodista Jamal Khashoggi en Turquía a manos de agentes saudíes, lo que disparó una crisis en las relaciones de Riad y occidente.



"No hay cantidad de petróleo que puedas producir que pueda hacerme a mí y a otros pasar por alto el hecho de descuartizar a alguien en un consulado", afirmó Graham.



Agregó además que tampoco hay "amenaza suficiente de Irán que requiera que pase por alto este comportamiento brutal y bárbaro".

Prohibir la venta en el Reino Unido sería 'ilegal'

Por su parte, el Gobierno del Reino Unido deberá revisar la venta de armas a

Arabia Saudí teniendo en cuenta si el país árabe ha violado la ley humanitaria internacional, dispuso el Tribunal de Apelaciones británico.



La decisión de la corte, que sienta precedente, es una victoria para la Campaña contra el Comercio de Armas (CAAT, en inglés), que pidió examinar si Londres había hecho las comprobaciones requeridas en su propia normativa antes de aprobar las actuales licencias de exportación de armamento a Riad.

El ministro de Comercio Internacional, Liam Fox, declaró en la Cámara de los Comunes que el Ejecutivo "no está de acuerdo" y "recurrirá" el dictamen, que considera "ilegal" parte del procedimiento aplicado para conceder los permisos.



Confirmó no obstante que, "mientras se examinan las consecuencias del veredicto", "no se otorgarán nuevas licencias de exportación a Arabia Saudí ni a sus socios de coalición que puedan ser usadas en el conflicto en Yemen".



El tribunal explicó que el dictamen no significa que el Reino Unido deba "suspender inmediatamente" las ventas ya aprobadas al Estado árabe, sino que ha de "revaluar" las licencias concedidas y "sopesar futuros riesgos" según un análisis exhaustivo de la conducta de Arabia Saudí.

A la monarquía del golfo también se le acusa del asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi. Foto: Yasin Akgul, AFP

La CAAT pidió una revisión judicial de la concesión de permisos de exportación al país del Golfo al valorar que el Gobierno conservador estaba incumpliendo su propio reglamento, que exige no vender armamento si hay "un claro riesgo de que puede ser usado en violación de la ley humanitaria internacional".



Al comunicar su decisión, el magistrado Terence Etherton constató que el Ejecutivo "no hizo ninguna evaluación concluyente sobre si la coalición liderada por

Arabia Saudí había cometido violaciones de la ley humanitaria internacional en el pasado, durante el conflicto de Yemen".



El dictamen señala que "la cuestión de si hubo un patrón histórico de violaciones de la legislación humanitaria internacional por parte de la coalición, y de

Arabia Saudí en particular, había de ser examinada".

Dice además que, aunque no se hubiera podido aclarar cada incidente, el tribunal "tiene claro" que esa pregunta se habría podido contestar en "muchos casos", o al menos "se debería haber intentado".



Un portavoz de la CAAT, Andrew Smith, saludó la decisión judicial pero lamentó que se haya tenido que recurrir a la Justicia "para obligar al Gobierno a seguir sus propias normas".



"El régimen de Arabia Saudí es uno de los más brutales y represivos del mundo y, sin embargo, durante décadas ha sido el principal comprador de armas del Reino Unido", que ofrece su apoyo político y militar "sin críticas", declaró. "Los bombardeos (en Yemen) han creado la peor crisis humanitaria del mundo.

Las empresas de armas del Reino Unido se han beneficiado en todo momento. Las ventas de armas deben detenerse de inmediato", manifestó Smith. La portavoz laborista de Exteriores, Emily Thornberry, dijo que el dictamen "demuestra lo que el Partido Laborista ha mantenido durante años, que los ministros han ignorado las pruebas de que Arabia Saudí estaba violando la ley humanitaria internacional en Yemen".



"Ahora necesitamos investigación parlamentaria o pública (independiente) para establecer cómo esto ha podido suceder y qué ministros fueron responsables de esta violación de la ley", agregó.



AFP y Efe