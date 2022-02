La reina Isabel II no ha podido disfrutar su hito de ser la soberana más longeva de la historia por los escándalos que afectan la reputación de dos de sus hijos y el prestigio de la corona británica.



La soberana, de 95 años, que acaba de cumplir el récord de llegar a 70 años en el trono, ya había dado por superado el escándalo de Andrés, su hijo consentido, por acusaciones sobre supuesto abuso sexual a una menor hace más de dos décadas.



Pero la famosa policía Scotland Yard le asestó un nuevo golpe al anunciar la apertura formal de una investigación, sin precedentes, contra el heredero al trono británico, el príncipe Carlos, por la supuesta “venta” de títulos honoríficos a cambio de dinero para financiar sus proyectos de caridad.



“Esto no podía haber llegado en un peor momento”, aseguró Daniela Relph, comentarista de la vida de la monarquía británica, al referir que se suponía que este año sería de celebración para la realeza y el histórico reinado de 70 años de la Reina.



Pero tanto el caso de Andrés como el de ahora del príncipe Carlos parecen estar empañando los anhelos festivos de celebrar el jubileo, que incluye un fin de semana de eventos entre el 2 y 5 de junio próximo.

Foto de archivo de la familia real británica tomada el 18 de noviembre de 2007. Foto: Tim Graham. AFP

En el caso de Carlos, la investigación la abrió esta semana la policía londinense (Scotland Yard) en virtud de una denuncia hecha en septiembre pasado por 'Republic', un grupo de presión que aspira a la abolición de la monarquía constitucional británica.



'Republic' acusó al heredero de la corona de violar la Ley de Honores, que data de 1925 para la prevención de abusos en relación con la concesión de títulos honorifico a nacionales y extranjeros.



De acuerdo con la ley, se estipula una pena de prisión de hasta dos años o a una multa de 500 libras esterlinas. Pero los conocedores de la realeza británica creen que el golpe será más de cara a los súbditos de la desprestigiada familia real.

Scotland Yard investiga

El Príncipe Carlos. (Imagen de Archivo). Foto: AFP

Según la denuncia, la Fundación del Príncipe o The Prince's Foundation, que preside Carlos, habría ofrecido a un magnate saudí usar sus influencias para que se le otorgara el título de Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE) y la ciudadanía británica, a cambio de pagar la compra y reparación de edificios de su organización benéfica.



El caso tiene que ver con Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, quien logró el cargo nobiliario en el 2016 luego de haber donado sumas millonarias de dinero a organizaciones de caridad patrocinadas tanto por el heredero a la corona como por el príncipe Enrique.



El Scotland Yard informó que había designado un ‘Equipo de Investigación Especial’ para que lleve “a cabo el proceso de evaluación que ha incluido el contacto con aquellos que se cree que tienen información relevante”.



Esto pasa por llamar a interrogatorio al príncipe Carlos y a su hasta hace menos de tres meses empleado de confianza y director de la Fundación, Michael Fawcett.

“Los oficiales se pusieron en contacto con The Prince's Foundation sobre los hallazgos de una investigación independiente sobre las prácticas de recaudación de fondos”, informó el ente policial, que encontró méritos para abrir el caso penal, luego de haber pasado los últimos cinco meses, revisando documentos proporcionados por la misma fundación.



“Estos documentos fueron revisados junto con la información existente. La evaluación determinó que se iniciará una investigación”, refirió el contundente comunicado, que sorprendió a Clarence House, la oficina que maneja los intereses del príncipe Carlos y su esposa Camila, la duquesa de Cornwall.



Fawcett renunció a su cargo como director de la fundación de Carlos y está siendo investigado por, supuestamente, haber confabulado con los 'Fixers' o intermediarios que representaban Mahfouz para lograr los títulos de honor a cambio de donaciones.



Carlos, a través de su oficina de prensa, aseguró esta semana que personalmente no tenía injerencia en el manejo financiero de su fundación creada hace 40 años.



La organización benéfica tiene como misión proporcionar lo que califica como “soluciones holísticas” en temas educativos y de medio ambiente para jóvenes y adultos, tanto en el Reino Unido como el resto del mundo.

el príncipe Carlos y su esposa Camila. (Imagen de Archivo) Foto: AFP

La Fundación del Príncipe maneja la Casa Dumfries, donde se realizan eventos y programas educativos, pero que depende de donaciones para subsistir.



Según las acusaciones, el mangante saudí habría “pagado” las reparaciones de Dumfries por un monto de más de 1,5 millones de libras esterlinas, a cambio de entrar en el exclusivo círculo de amigos de la Corona, un título honorífico y la ciudadanía británica.



Las donaciones del magnate saudí también incluyeron 50.000 libras esterlinas a Sentebale, una fundación creada por el príncipe Enrique en 2006 para ayudar a las personas afectadas por el sida en Lesotho y Botswana tras su año sabático en África, en 2003.



Más tarde, ese año donó 10.000 libras esterlinas a Walking With The Wounded (Caminando con los Heridos), otra organización benéfica de la que Enrique era patrocinador.

Esto se daba mientras, con la mediación de Fawcett, se iba consolidando la amistad entre Mahfouz y Carlos, que data de comienzos de la década del 2010. Se asegura que habría negociado sus títulos nobiliarios con pagos a otras organizaciones de caridad manejadas por la corona con montos que superan las 20.000 libras esterlinas.



Para el año 2015, el propio príncipe y duque de Gales entregaron al multimillonario saudí el título honorario de Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE), en una ceremonia privada en el Palacio de Buckingham. El Príncipe de Gales y Mahfouz también mantuvieron reuniones privadas en Escocia y Arabia Saudí.

Enrique, el informante

El príncipe Enrique y Meghan Markle el día de su boda, en mayo del 2018. Foto: AFP

En todo este caso, la prensa amarillista británica ha puesto el nombre del Príncipe Enrique como el que habría abierto la caja de pandora de la práctica de "donaciones por títulos nobiliarios".



Según The Sunday Time, el duque, quien renunció hace dos años a sus privilegios, habría sido el informante en el caso de Mahfuez. Y ahora es posible que el Scotland Yard pueda llamarlo en calidad de testigo en el caso.



Esto, luego de que su oficina de prensa reveló que “el duque tenía una reunión planeada con este donante hace ocho años, no le presentó a ningún miembro de la familia real y expresó su preocupación por el donante”, pese a haber recibido dinero del magnate.



Se asegura que Enrique rompió relaciones con Mahfuez en el 2015, habiéndolo visto dos veces.



El duque de Sussex había emitido en diciembre pasado un inusual pronunciamiento, en el que aseguró que no estaba involucrado en lo que describió como el “escándalo CBE”, en referencia al título nobiliario, e insistió en que le preocupaban los "motivos" del empresario saudí para sus donaciones.

Los arreglos de Andrés

Príncipe Andrés. (Imagen de Archivo). Foto: AFP

El primer dolor de cabeza de la reina fue el caso de abuso sexual que pendía en una corte de Nueva York contra el príncipe Andrés, el hijo menor de Isabel II, quien logró el martes pasado un acuerdo extrajudicial con su acusadora, Virginia Giuffre, estimado por más de 12 millones de libras esterlinas para sus fundaciones de defensa a víctimas de trata.



Lejos de calmar las aguas, ahora la pregunta es cómo piensa pagar el arreglo financiero. Se duda que le alcance su pensión como oficial retirado del Royal Navy y un estipendio de los ingresos del Ducado de Lancaster de la Reina, su madre.



El arreglo, además de dejar a Andrés sin efectivo, ha sido visto como un reconocimiento tácito del supuesto delito de haber abusado contra Giuffre cuando era menor de edad, algo que él había negado vehementemente.

También dijo que el duque lamentaba su asociación con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, con lo que contradijo sus propias declaraciones a BBC Newsnight en 2019, en las que aseguró que no se arrepentía de ser amigo de Epstein.



En el acuerdo, se comprometió a “demostrar su arrepentimiento por su asociación con Epstein, apoyando la lucha contra los males del tráfico sexual y a sus víctimas”.





MARÍA VICTORIA CRISTANCHO

Corresponsal de EL TIEMPO

LONDRES

