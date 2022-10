Las principales empresas y asociaciones comerciales de telecomunicaciones en EE. UU. enviaron una dura carta al gobierno de ese país advirtiendo “serias preocupaciones” por el reciente proyecto de ley de reforma tributaria que contiene nuevos requisitos para las empresas que invierten y exportan a Colombia.



“El proyecto de ley 118 de 2022 impactaría negativamente las exportaciones de bienes y servicios de EE. UU. y contravendría la carta y espíritu del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. de varias maneras (…) Le instamos a que se comprometa de inmediato con sus homólogos colombianos para garantizar que no se apruebe en su forma actual”, dice el documento.



(Lea además: Rishi Sunak: quién es el multimillonario y primer hindú en gobernar Reino Unido)

La carta fue enviada a Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos; Gina Raimondo, secretaria de Comercio; Katherine Tai, representante comercial de ese país; y con copia a Luis Gilberto Murillo Urrutia, Embajador de Colombia ante los Estados Unidos. La firman: ACT | The App Association, American Chemistry Council, Coalition of Services Industries, Computer & Communications Industry Association, Express Association of America, Information Technology Industry Council, National Foreign Trade Council, Silicon Valley Tax Directors Group, TechNet, Travel Technology Association, U.S. Chamber of Commerce y United States Council for International Business.



(Le puede interesar: Precio del dólar este lunes estuvo a solo $ 1 de los $ 5.000)



Entre los cuestionamientos se indica que en la reforma tributaria se “contempla imponer impuestos a los no residentes únicamente sobre la base de tener una interacción deliberada y sistemática con usuarios o clientes en Colombia, teniendo en cuenta una cierta cantidad de ingresos brutos, el número de clientes colombianos o usuarios, o uso de precios o aceptación de pagos en la moneda local”.



“En primer lugar, tal como están redactados actualmente, los artículos 48 y 52 se aplicarían potencialmente a todas las empresas estadounidenses que envían mercancías a Colombia, independientemente de su presencia física en Colombia”, puntualizan. Y señalan que, por tanto, los impuestos a las empresas estadounidenses que venden bienes a Colombia anularían la exención arancelaria proporcionada a las exportaciones estadounidenses.

Si se promulga, pondría a las empresas estadounidenses que están activas en las industrias listadas en desventaja competitiva en relación con los competidores no estadounidenses activos en Colombia FACEBOOK

TWITTER

(También: ‘A Ocampo se le ha puesto una tarea imposible’: Rudolf Hommes)



Además, advierten que los impuestos a los servicios digitales contravienen directamente al “retroceso y la moratoria" de las medidas fiscales unilaterales durante las negociaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



“También notamos que cualquier impuesto bajo la propuesta, ya sea a través de retención en la fuente o la presentación de una declaración de impuestos, si se promulga, pondría a las empresas estadounidenses que están activas en las industrias listadas en desventaja competitiva en relación con los competidores no estadounidenses activos en Colombia”, agregan.



En otro apartado señalan que los cambios propuestos en la reforma “perjudicará a las pymes estadounidenses y a sus empleados, que ya se enfrentan a una serie de desafíos, incluyendo altos niveles de inflación”.



(Lea además: Petróleo: ¿qué opina Rudolf Hommes de cesar la explotación de hidrocarburos?)



Por todo lo anterior, las agremiaciones y asociaciones comerciales solicitaron al gobierno de los EE. UU. que pida a Colombia “hacer una consideración de este proyecto y lanzar una consulta con las partes interesadas, incluidas las empresas multinacionales que hacen negocios en Colombia” y que se tengan en cuenta los términos y condiciones del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos.



ELTIEMPO.COM

Esta es la carta