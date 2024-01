¿Recuerda a La Chupitos? Esto fue de ella tras su momento de más fama

Caracterizada siempre con una camisa rosa, un suéter beige con hoyos y parches, algunos escapularios colgando del cuello, una sonrisa chimuela, cabellos despeinados y un singular lenguaje, Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, alcanzó la fama tras participar en diversos programas de televisión en México y habla hispana. Ahora, a años de haberse vuelto famosa, se sinceró sobre la enfermedad que la tomó por sorpresa.

La comediante tenía solo 23 años cuando presentó su personaje en un concurso en 1995 y llamó la atención por mostrar a una mujer desaliñada, sucia y borracha, lo que si bien provocó críticas, también le valió el éxito y le ha permitido generar conciencia sobre una enfermedad que genera graves problemas. Sin embargo, hoy Liliana se enfrenta a su propio reto tras haber sido diagnosticada con el síndrome de Sjögren, un padecimiento muy extraño que la está obligando a utilizar saliva artificial.

En una entrevista brindada al canal de YouTube declarosatv, La Chupitos confesó que hace solo unos meses fue diagnosticada con el síndrome y que ya se encuentra en tratamiento. Aunque, no brindó muchos más detalles dado que, según dijo, todavía no termina de entender por completo su enfermedad, pues ni siquiera sabía que existía.

Liliana Arriaga brindó la entrevista en el marco de los festejos de su cumpleaños número 52 en el que se dijo muy agradecida por haber llegado a esa edad. Cuando se le preguntó qué deseo de cumpleaños iba a pedir al apagar la velita dijo que mucha salud: "Después les voy a compartir que la vida me sorprendió con una enfermedad que ni conozco, pero estamos bien y es lo único que pido mucha salud".

Explicó que la enfermedad afecta sus glándulas salivales y lagrimales: "Es como si te estuvieras secando por dentro. No sé mucho y no quiero verme ignorante en el tema, déjenme que me diga mi doctora, la especialista que me está viendo, para poderles transmitir, porque sí me gustaría decirlo, porque no sabía que existía esa enfermedad y a lo mejor muchos están pasando por eso y no lo saben. Pero ya estoy en tratamiento, sé que voy a estar bien, le voy a echar muchas ganas".

También detalló que debido a su padecimiento tiene que usar saliva artificial y no puede llorar. La Chupitos añadió que es una enfermedad inmune y que inicialmente le estaba afectando sus dientes y que se manifestó con su boca seca, por lo que su dentista la envió con una reumatóloga. Comentó que por su ignorancia dejó pasar mucho tiempo y la enfermedad avanzó, ahora solo puede recibir tratamiento para controlarla dado que no tiene cura.

No obstante, la artista mantiene el ánimo y está lista para un año de trabajo. "Seguiré trabajando. Próximamente se estrenará la película Que huevos Sofía. Seguirá la temporada de Bola de locos, siguen las presentaciones de El diablo tiene otros datos. Y, además, su show próximamente podría llegar a Europa.

¿Qué es el síndrome de Sjögren que padece La Chupitos?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el síndrome de Sjögren es un trastorno autoinmunitario en el cual se destruyen las glándulas que producen las lágrimas y la saliva, lo que causa resequedad en la boca y en los ojos y puede afectar a otras partes del cuerpo incluidos los riñones y los pulmones.

Hasta ahora se desconocen las causas por las cuales se presenta este padecimiento en el que el cuerpo ataca por error al tejido sano. Cabe señalar que el síndrome se presenta con mayor frecuencia en mujeres de 40 a 50 años.