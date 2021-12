Estados Unidos, que se enfrenta a una quinta ola de covid-19 debido a la variante ómicron, registró este martes un promedio récord de 265.427 nuevos casos diarios desde el comienzo de la pandemia, según la universidad Johns Hopkins.



La media de casos nuevos por día en los últimos siete días en el país más enlutado del mundo superó el récord de 251.989 alcanzado durante la tercera ola, en enero de 2021.



Ómicron es la variante dominante en Estados Unidos, según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC). Representó en torno al 59% de los nuevos casos en la semana que terminó el 25 de diciembre.



Esta agencia federal de salud pública ha revisado drásticamente a la baja sus estimaciones de la semana anterior (la concluida el 18 de diciembre): de 73% de ómicron pasa a 22,5% (dato correcto).



"Hemos recibido más datos sobre este período y ha habido una reducción en la proporción de ómicron", explicó a la AFP una portavoz de los CDC. "Es importante señalar que seguimos viendo un aumento continuo en la proporción de ómicron", insistió no obstante.



La curva de nuevas infecciones, que bajó entre principios de septiembre y finales de octubre después de una cuarta ola provocada por la variante delta, ha vuelto a subir desde hace dos meses y ahora se dispara con la variante ómicron altamente contagiosa.



"Será una ola rápida, pero muy difícil", estimó este martes en Twitter el epidemiólogo de Harvard Michael Mina, quien también considera que el récord de contagios no es más que la "punta del iceberg" debido a la cantidad de casos no detectados o sin declarar.



Por el momento la curva de hospitalizaciones también aumenta, con unos 9.000 ingresos diarios de nuevos enfermos de covid-19 en Estados Unidos, pero está muy lejos de los 16.500 registrados a principios de enero de 2021, según datos de los CDC.



Actualmente alrededor de 1.200 personas mueren a diario en promedio por covid-19 en el país, mientras que hace un año la máxima era de unos 3.400 muertos.



El mundo ha alcanzado nuevos récords de contagios durante la semana pasada, con una media de más de 935.000 casos de covid-19 detectados a diario del 22 al 28 de diciembre, según un recuento de la AFP a partir de datos oficiales.



AFP

