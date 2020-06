EE. UU. podría tener 100.000 nuevos casos diarios de covid-19

El doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, advirtió este martes que Estados Unidos podría llegar a tener 100.000 casos nuevos de coronavirus diarios si no se toman medidas para frenar la pandemia.

"Ahora estamos teniendo 40.000 nuevos casos diarios", dijo el experto en una audiencia ante el Comité de Salud y Educación del Senado. "No me sorprendería si llegamos a 100.000 diarios si esto no cambia".



El experto no quiso proyectar el número de fallecidos de la actual ola del coronavirus, pero según una estimación publicada la semana pasada por los Centros de Prevención y Lucha Contra Enfermedades (CDC) el país podría llegar a un nivel de entre 130.000 y 150.000 muertos antes del 18 de julio.



Estados Unidos es el país del mundo con más casos mortales de coronavirus, con cerca de 126.000 muertos. La pandemia está en alza en cuatro estados del sur y el oeste del país, (California, Arizona, Texas y Florida) donde se registra la mitad de los nuevos contagios.



​Noticia en desarrollo...