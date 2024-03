¿Recibió este correo de 'Uscis'? Quizá deba tener cuidado

el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), recibe millones de solicitudes cada año y, los ciberdelincuentes buscan aprovecharse de las personas que quieren que sus peticiones se agilicen, por lo que la dependencia advierte sobre ciertos correos electrónicos. Como la dependencia encargada de realizar todo tipo de trámites migratorios,y, a pesar de que ha mejorado sus tiempos de respuesta, usualmente sus procesos tardan semanas o meses. Desafortunadamente,de las personas que quieren que sus peticiones se agilicenpor lo que la dependencia advierte sobre ciertos correos electrónicos.

En su página de internet, Uscis advierte que únicamente contacta a las personas a través de sus canales oficiales, por lo que si algún solicitante recibe un correo electrónico que considera sospechoso debe tener cuidado, debido a que los delincuentes utilizan ese tipo de técnicas para engañar y robar dinero o información.

La dependencia ha encontrado que los estafadores que se hacen pasar por Uscis básicamente tienen tres propósitos:

Confundir y complicar el proceso de inmigración que se está llevando a cabo.

Utilizar las redes sociales, el correo electrónico o las llamadas telefónicas para realizar ataques.

Hacerse pasar por funcionarios del gobierno para manipular a la víctima y que proporcione su información personal.

En ese sentido, recomienda prestar atención a correos electrónicos que pueden parecer legítimos, por ejemplo, mostrando el escudo de la dependencia, pero que no son enviados por canales oficiales y muestran una dirección electrónica diferente por parte del remitente.

Otra manera en la que puede detectar un posible fraude de suplantación de identidad de Uscis es si el correo electrónico presenta errores tipográficos y ortográficos. También si incluye enlaces sospechosos que no terminan en .gov, sino en .net, .org, .com o .info.

Uscis pide a quienes estén llevando a cabo un proceso desconfiar de correos electrónicos en donde se ofrece asistencia para acelerar su caso si es que se entrega dinero; se promete un beneficio rápido; o se invita a la descarga de archivos adjuntos de remitentes que no conoce. También piden no transferir dinero a una cuenta que no sea la oficial.

No confíe en correos electrónicos que prometen agilizar su trámite ante Uscis. Foto:Archivo particular

¿Qué hacer si recibe un correo sospechoso de Uscis?

En caso de que llegue a recibir un correo electrónico que consideren no viene directamente de Uscis, lo mejor es reenviarlo al buzón webmaster de la dependencia, a través de este se confirmará si el mensaje es una estafa o no, y se le brindará mayor información sobre cómo realizar una denuncia.