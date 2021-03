Rapero y su esposa, acusados de drogar y agredir sexualmente a mujeres

En redes sociales han surgido acusaciones de violencia sexual hacia el rapero T.I. y su esposa, Tameka ‘Tiny’ Harris.

Once personas están involucradas en el escándalo: cuatro alegan haber sido drogadas y agredidas por la pareja y dos de los casos corresponden a supuestas violaciones ocurridas en Georgia y California, en Estados Unidos.



‘The New York Times’ publicó el testimonio de Tyrone Blackburn, el abogado de las víctimas, quien afirma que los abusos se han presentado desde 2005. El más reciente, según dijo, ocurrió entre 2017 y 2018.



Así mismo, aclara que las víctimas no se conocían entre ellas, pero describieron comportamientos semejantes por parte de T.I y 'Tiny': “abuso sexual, consumo forzado de narcóticos ilegales, secuestro, amenazas terroristas y encarcelamiento falso”.

De acuerdo al abogado, las víctimas se han mantenido en el anonimato, pues temen por sus vidas y su seguridad.



¿La razón? consideran que el rapero está en una posición de poder y, además, en el pasado fue condenado por porte de armas.



T.I. y ‘Tiny’, por su parte, negaron todos los cargos mediante su abogado, Steve Sadow. El mismo T.I. publicó un video en su cuenta de Instagram en el cual se refiere a las acusaciones.



“Esa es su estrategia, decir un montón de cosas falsas. Me llaman un mentiroso y eso es difamación”, afirmó.

Además, añadió, “cualquier cosa que hayamos hecho alguna vez ha sido con consentimiento. Nunca hemos forzado a alguien, no hemos drogado a una persona ni le hemos retenido contra su voluntad. Nunca hemos obligado a nadie a hacer algo.”



Por ahora, las autoridades ya tienen la información correspondiente a cada caso y tendrán que coordinarse entre ambos estados (Georgia y California) para llevar a cabo la investigación.



El cantante de rap ha sido ganador de tres premios Grammy y también es reconocido por su participación en varias películas, entre las que se destacan ‘Ant-Man’ (2015) y ‘Noche de venganza’ (2017).



'Tiny' saltó a la fama como cantautora y miembro del grupo XScape.

