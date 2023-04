Un nuevo caso de intolerancia se presentó en Kansas City, Missouri, luego de que un adolescente recibiera dos impactos de bala tras equivocarse en la dirección de una vivienda.



El joven identificado como Ralph Yarl, de 16 años, fue enviado por sus padres para recoger a sus hermanos en la vivienda de un amigo, pero se equivocó de dirección y tocó el timbre equivocado.



El sospechoso abrió la puerta y sin mediar palabra disparó dos veces en contra de este adolescente, gravemente herido fue trasladado a un hospital cercano donde se recuperó.



"Él es receptivo y está haciendo un buen progreso", dijo su padre, Paul Yarl, al Kansas City Star.



Herido con arma de fuego Foto: gofundme

La identidad del hombre que disparó contra Ralph Yarl es desconocida, pues los padres del joven denuncian que no se emitió una orden de arresto en contra de este sujeto y que fue dejado en libertad 24 horas después.



"No puedes simplemente dispararle a la gente sin tener una justificación cuando alguien llama a tu puerta, y llamar a tu puerta no es una justificación. Este tipo debe ser acusado", dijeron los abogados de la familia de Yarl.



Los investigadores se encuentran haciendo una revisión a las leyes estatales, pues el sospechoso podría ser protegido con la ley Stand-Your-Ground, que otorgan permiso a las personas para usar la fuerza letal si se sienten en peligro grave.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS