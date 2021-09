Requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense por nacimiento

Según la pagina web oficial de la embajada de Estados Unidos en Colombia, el menor de edad podrá tener derecho a la ciudadanía por nacimiento si cumple con los siguientes requisitos.

El menor de edad puede tener la ciudadanía si es hijo de dos ciudadanos estadounidenses, que estén casados, y al menos uno de ellos haya residido en el país en algún momento, antes del nacimiento.



Si es hijo de un ciudadano estadounidense casado con un extranjero, el padre norteamericano tuvo que haber residido por lo menos 5 años en el país antes de que el menor naciera, teniendo en cuenta que dos de los cinco años de residencia no pudieron haber sido antes de que el padre tuviera 14 años.



Si, por el contrario, el padre estadounidense y la madre extranjera no están casados, el menor es ciudadano adicionalmente, antes de que el hijo cumpla 18 años, el padre debe haya declarado ante una notaría pública reconociendo la paternidad, con el compromiso de manutención hasta que el menor cumpla 18 años.



Si es el caso de que los padres, padre ciudadano estadounidense y madre ciudadana extranjera, que no estén casado y sus hijos nacieron entre el año 1986 y 11 de junio de 2017, el menor de edad es ciudadano de Estados Unidos si la madre residió en el país continuamente, por lo menos 365 días antes del nacimiento del hijo.



Si los roles cambian, y la madre es estadounidense y el padre es extranjero, pero no están casados, el menor de edad es ciudadano si la madre estuvo presente durante al menos 5 años antes del nacimiento de su hijo (niños que hayan nacido después del 11 de 2017). Igualmente, la madre tuvo que haber residido en el país antes de los 14 años, dos de esos cinco años.



Si los dos padres son estadounidenses, pero no están casados, puede enviar el caso especifico al correo que la embajada facilita, ACSBogota@state.gov, especificando la fecha de nacimiento del menor de edad.REDACCIÓN INTERNACIONAL

